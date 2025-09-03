Los lugares más destacados por la Guía Repsol para "detenerse a contemplar Sevilla"

Sevilla comienza a volver a la normalidad después del verano y de las altas temperaturas habituales de estas fechas. Con la llegada del mes de septiembre las calles se llenan, poco a poco, de gentío, de niños correteando con sus mochilas a cuestas, de comercios que vuelven a abrir sus puertas y del bullicio propio de la vuelta a la rutina. Entre tanto, el buen tiempo de este mes hace que aún sean muchos los turistas que aprovechan que no hay tanto bullicio para visitar la ciudad.

La hispalense cuenta con multitud de espacios de gran belleza y valor arquitectónico y aunque las rutas turísticas habituales incluyan en la mayoría de los casos lugares como la Catedral o los Reales Alcázares, también existen algunos rincones que no se deben dejar de visitar. Así es como los ha recogido la Guía Repsol, que además de hacer recomendaciones gastronómicas por las diferentes ciudades ha querido reseñar cuáles son aquellos lugares ideales para detenerse a contemplar Sevilla.

Avenida de la Constitución

La Avenida de la Constitución es una de las arterias principales de la ciudad. Su gran extensión y anchura, así como el número de monumentos que se pueden encontrar en ella la convierten en una via imprescindible si se está de paso por Sevilla. A su paso se puede contemplar la fachada de la catedral, la Plaza del Cabildo, el Archivo de Indias o la conocida como la Torre de Bronce de la ciudad. Sin duda es uno de los lugares a los que no se puede dejar de ir.

Varias personas pasean por el tramo de la Avenida de la Constitución más cercana a la Casa Consistorial. / José Ángel García

Plaza de España

Diseñada por el famoso arquitecto Aníbal González, en el marco de la Exposición Iberoamericana de 1929, esta plaza de gran belleza y forma semielíptica, representa el abrazo que España le daba a América y sus pueblos. Cuenta con un total de 48 blancos de azulejo que representan a las provincias españolas que había entonces (Sevilla no aparece representada). En la plaza hay, además, un canal que se puede navegar en las barcas que hay para ello en su entrada. El acceso a la plaza es completamente gratuito durante las horas de luz, ya que por la noche se cierra para evitar actos vandálicos.

Plaza de España

Setas de la Encarnación

Las Setas de la Encarnación, o Metropol Parasol, que es su nombre real, es una impresionante estructura de madera ubicada en el centro de la ciudad, en la plaza de la Encarnación, a cuyo mirador se puede acceder para disfrutar de las vistas de toda la ciudad. Esra construcción ha sido muy polémica por el impacto visual que genera, pero con el paso de los años se ha convertido en uno de los lugares más reconocibles y emblemáticos de Sevilla.

Setas de la Encarnación / turismosevilla.org

Triana

Si hay un barrio con pureza en Sevilla en Sevilla ese es el de Triana. Ubicado frente al centro de la ciudad y a orillas del Guadalquivir, quien lo separa de Sevilla, este barrio está repleto de vida y tradición. Pasear por la calle Betis y contemplar la ciudad desde el otro lado del río, visitar la capillita de la Virgen del Carmen o adentrarse en el mercado de Triana son solo algunos de los lugares emblemáticos que se pueden visitar. Pero, sin duda, no hay nada mejor como perderse por sus calles y dejarse embaucar por el encanto de su gente.

https://static.grupojoly.com/clip/601f2b4d-1910-4667-9ba9-46e48bf71ade_16-9-aspect-ratio_1600w_0.webp

Puente de Triana / turismosevilla.org

Barrio de Santa Cruz

El barrio de Santa Cruz, junto al de San Bartolomé, forman parte de la antigua Judería de Sevilla, una de las más importantes de Europa. Sus estrechas calles y sinuosos callejones adornados con balcones y patios repletos de geranios y gitanillas dotan a esta zona de Sevilla de una magia especial. La plaza de Santa Marta, la de Doña Elvira o la de Santa Cruz son algunas de las más bellas de este lugar de la ciudad, que invita a pasear con calma y a detenerse junto a alguna fuente a contemplar la singularidad de este barrio sevillano.

Plaza de Santa Cruz / turismosevilla.org

Plaza de Santa Isabel

Hace seis años la Plaza de Santa Isabel ganaba el puesto a la más bonita de Sevilla en un concurso organizado por Diario de Sevilla y no es de extrañar, ya que se trata de una de las plazas más bellas y desapercibidas de la ciudad. Con el convento de Santa Isabel y una gran fuente que preside el espacio, la de Santa Isabel se encuentra entre las calles Vergara y Santa Paula. Fue diseñada por el arquitecto Alonso de Valdevira y está coronada por una escena de la Visitación de Santa Isabel, tallada por Andrés de Ocampo.