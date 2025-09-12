Estas son las fiestas de la provincia de Sevilla que no te puedes perder en septiembre

La vuelta a la rutina en septiembre es sinónimo de acabar las vacaciones, de temperaturas más bajar, de volver al colegio y también de ir a las fiestas y ferias de los pueblos. Durante este mes la provincia de Sevilla se engalana para celebrar las fiestas de multitud de localidades de gran importaria como Coria del Río o Écija. Estas son las ferias más populares de los pueblos sevillanos que no puedes perderte este mes de septiembre:

Coria del Río

Del 17 al 21 de septiembre, el municipio sevillano de Coria del Rñio celebrará su popular feria, uno de los eventos más aclamados en la provincia de Sevilla no solo para los corianos sino para lps visitantes que llegan de los pueblos de alrededor y de la propia capital. Durante cuatro días el municipio se llenará de sevillanas, buena gastronomía, un ambiente familiar y noches mágicas junto al río Guadalquivir.

Écija

La de Écija es una de las ferias más populares e importantes de la provincia de Sevilla, convirtiéndose en un reclamo para los vecinos de pueblos y aldeas cercanas. Sus orígenes se fechan en el siglo XVII gracias al privilegio real otorgado por Felipe IV en 1652. Este año, la feria de Écija se celebra del martes, 16 de septiembre, al domingo día 21, con una amplia programación con actuaciones, concursos de baile y mucho más.

Guillena

La Feria de Guillena dio comienzo el pasado lunes, 9 de septiembre, y se extenderá hasta el próximo domingo, día 14. Durante el fin de semana la localidad será el escenario de actuaciones como el concierto de Kike y Manu, de Josué Carujo o del cantante sevillano Haze. La programación completa puede consultarse en la página web de la Diputación de Sevilla.

Alcalá del Río

Durante cinco días, del 10 al 14 de septiembre de 2025, Alcalá del Río se llenará de devoción, alegría y convivencia, con un programa que une lo mejor de la tradición y la modernidad en honor a su patrón, San Gregorio de Osset. A lo largo de las diferentes jornadas el municipio acogerá la celebración de diferentes actos religiosos, concursos, conciertos, paseo de caballos y mucho más.

Las Cabezas de San Juan

Del 10 al 14 de septiembre, el municipio sevillano de Las Cabezas de San Juan celebra su feria, una de sus fiestas más populares y famosas en la comarca del Bajo Guadalquivir. Durante cuatro días el recinto ferial de la localidad reunirá a vecinos y visitantes en un evento con fuerte arraigo en competencias ecuestres, música, gastronomía tradicional y actividades lúdicas.

Camas

Entre el 11 y el 14 de septiembre el municipio sevillano de Camas celebra su Feria y Fiestas Patronales de 2025. Serán jornadas marcadas por el flamenco, la música, el humor, la tradición y actividades para todas las edades, consolidándose como una de las grandes citas del Aljarafe. Durante estos días tendrán lugar la actuación de La Húngara, La Tomasa o El Bizcocho entre otros muchos espectáculos y actividades.