Seis curiosidades de la Basílica de la Macarena y de su virgen que quizás no conocías

La Hermandad de la Macarena es una de las más populares y emblemáticas de la ciudad que, junto a su virgen, la Esperanza Macarena, y el cristo, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, salen a procesionar por las calles de la ciudad cada año en Semana Santa. La fama de esta hermandad es tal que no solo es la que más nazarenos tiene sino una de las más seguidas por lugareños y visitantes durante su estación de penitencia.

El templo en el que ambas imágenes se encuentran y que es la sede de la hermandad es la Basílica de la Macarena, una iglesia levantada en el siglo XX sobre la antigua capilla de Santa Elena. En la actualidad esta se puede visitar todos los días de la semana, lo que demuestra el gran fervor que despierta la construcción, la historia de la hermandad y la imagen de su Virgen Esperanza Macarena. Pero más allá de los datos históricos más conocidos, este templo reúne algunas curiosidades que no todo el mundo conoce y que pueden resultar interesantes:

Tiene un reconocimiento del Papa

La Basílica de la Macarena fue bendecida en 1949 como templo destinado a albergar a las imágenes titulares de la hermandad de la Macarena, que hasta entonces se veneraban en su capilla de la parroquia de San Gil, incendiada en 1936. En el año 1966 este templo fue declarado basílica menor, un reconocimiento proveniente del papa que se le otorga a algunas iglesias por su belleza arquitectónica, valor histórico o importancia litúrgica y pastoral.

Alberga un museo

En el interior de la basílica hay un importante museo en el que se puede contemplar gran parte del patrimonio con el que cuenta la hermandad. Este cuenta con importantes testigos históricos y mantiene presentes todo el año los elementos propios de la liturgia y los cultos internos así como la excepcional cofradía que centra la atención de los sevillanos en la Madrugada del Viernes Santo.

En ella estuvo enterrado Queipo de Llano

Durante más de 70 años estuvieron enterrados en este templo los restos del general franquista Queipo de Llano por ser hermano mayor honorario de esta hermandad tras ayudar en la construcción del nuevo templo. Los restos de Queipo de Llano, militar franquista, fueron exhumados de allí el 3 de noviembre de 2022, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que prohibía su entierro en lugares de culto y homenaje.

La virgen y la leyenda del reloj

Cuenta una leyenda que las manos y la cara de la Esperanza Macarena aparecieron en la maleta de un viajero italiano que falleció en el Hospital de las Cinco Llagas sin que nadie reclamara sus enseres. Sería la hermandad del Santo Crucifijo la que solicitaría que les cedieran esta imagen a cambio de un reloj con campanas, algo de lo que carecían en el sanatorio. Lo aceptaron, según este relato, pero bajo una promesa irrompible: si la Virgen volvía a entrar alguna vez en el hospital (sede del actual Parlamento) de allí no volvería a salir.

La mancha de la cara de la Esperanza Macarena

Del mismo modo, hay otra leyenda popular que asegura que la mancha que la virgen tiene en la mejilla izquierda de la Virgen se originó cuando un hombre ebrio le arrojó un vaso de vino durante una procesión en el año 1892. Esta leve mancha se conservaría tras una restauración en el año 1978, siendo una peculiaridad de la imagen

Las piedras verdes de su pecho se conocen como "Mariquillas"

En el pecho de la virgen Esperanza Macarena se pueden observar cinco piedras verdes en forma de azucena. Estas fueron un regalo del torero Joselito el Gallo y aunque se piensan que son esmeraldas por su vivo color, son de cristal de roca francés, y representan los siete dolores de la Virgen María.