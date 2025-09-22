Noche en Blanco de Sevilla 2025: estas son algunas de las actividades que podrás hacer en la ciudad

La asociación ciudadana sevillasemueve , encargada de organizar esta cita cultural, daba a conocer en CaixaForum Sevilla la programación de la duodécima edición de la Noche en Blanco, que se celebrará el viernes 3 de octubre de 2025 con más de 160 actividades culturales abiertas al público y distribuidas por toda la ciudad.

La Noche en Blanco es un evento cultural anual, de acceso gratuito en muchos casos o con importantes descuentos en otros, donde se abren de forma extraordinaria museos, monumentos y otros espacios para ofrecer un amplio programa de actividades artísticas y culturales durante la tarde y la noche, transformando la ciudad en un auténtico hervidero de la cultura. El objetivo con esta cita es acercarla al público de manera especial y accesible, llenando la ciudad de propuestas innovadoras y participativas.

Novedades de 2025

La programación de la Noche en Blanco 2025, disponible en la web oficial, incorpora atractivas novedades entre las que destacan las visitas a las cubiertas de la Catedral de Sevilla, recorridos multimedia por su interior y visitas guiadas a la Iglesia Colegial del Salvador.

Además, la Autoridad Portuaria de Sevilla participará con recorridos teatralizados en el Museo del Puerto, mientras que la Factoría Cultural del Polígono Sur acogerá un concierto internacional de piano, reafirmando la vocación de llevar la cultura a todos los barrios. Asimismo, el Festival de Ópera de Sevilla sesuma con recitales en distintos rincones de la ciudad.

A estas novedades se suman espacios ya clásicos de la cita, como el Museo de Bellas Artes, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, el Acuario de Sevilla, el Pabellón de la Navegación, el Palacio Bucarelli, la Casa de la Provincia, el Palacio de los Marqueses de la Algaba, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, el Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses y la Fundación Cajasol, que este año celebra el quinto centenario del edificio de la Real Audiencia de Sevilla.

La diversidad cultural y social de Sevilla se da cita en la Noche en Blanco, con actividades para todos los públicos: desde cuentacuentos y talleres infantiles hasta experiencias de memoria colectiva para los mayores, pasando por propuestas de artes digitales para jóvenes, conciertos y visitas patrimoniales.

Otras propuestas incluyen conciertos en espacios singulares, espectáculos de danza contemporánea en lugares históricos, exposiciones temporales de arte emergente o rutas urbanas sobre la Sevilla literaria, científica o femenina. De nuevo, se presenta una edición de la Noche en Blanco sin barreras, con colectivos vecinales y culturales poblando de actividades distintos barrios o actividades solidarias impulsadas por hermandades y asociaciones.

De este este modo, Sevilla volverá a vivir una noche única en la que el arte, la creatividad y el patrimonio se entrelazarán para ofrecer una experiencia inolvidable. Como ya es habitual el primer viernes de cada mes de octubre, la Noche en Blanco invita a explorar nuevos espacios, redescubrir los de siempre y compartir la pasión por la cultura en una cita que se ha convertido en una de las más esperadas del calendario andaluz.