'La ciencia de Pixar', la exposición de CaixaForum para conocer cómo se hacen sus míticas películas: fecha y reserva de entradas

Entre el 25 de octubre de 2025 y el 1 de marzo de 2026 el espacio CaixaForum de Sevilla acogerá la exposición interactiva 'La ciencia de Pixar', una muestra a través de la cual se podrá conocer cómo son los complejos procesos de creación de películas animadas de Pixar como Toy Story, Monstruos S.A. o UP, entre muchas otras.

“La ciencia de Pixar” es una exposición diseñada para brindar a los visitantes una mirada única sobre lo que ocurre tras la pantalla y que puedan descubrir el proceso utilizado en la creación de estas películas. Los visitantes comenzarán su inmersión con un vídeo que relata el proceso que utiliza Pixar para convertir una idea en una película, y luego podrán acercarse a la exposición y visitar, en el orden que elijan, las ocho secciones que relatan el proceso de producción de Pixar. Cada uno de los ocho ámbitos (modelado, rigging, superficies, sets y cámaras, animación, simulación, iluminación y rendering) incluye:

Interactivos digitales que ofrecerán a los visitantes la oportunidad de explorar los desafíos del mundo real a los que se enfrenta el equipo de producción de Pixar.

Las entradas para poder disfrutar de esta exposición única se podrá adquirir próximamente a través de la página web de CaixaForum.

La ciencia tras la animación

Modelar, crear el esqueleto de los personajes, fabricar modelos tridimensionales, generar entornos y escenarios virtuales, animar los personajes en cada escena, hacer que estas sean vivas y creíbles o que la iluminación sea óptima para mejorar la sensación emocional del espectador son algunas de las misiones que tienen los profesionales de Pixar.

La exposición 'La ciencia de Pixar' permitirá a las personas interesadas sumergirse en el trabajo de los artistas y expertos en animación e informática de la compañía, descubrir qué hay detrás de cada una de sus célebres películas y, en especial, todos los aspectos relacionados con las disciplinas STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Otras actividades relacionadas

Además, durante el tiempo que esté vigente la exposición en CaixaForum Sevilla el espacio proyectará algunas películas de la compañía con un coste de 5 euros por persona. La cartelera es la siguiente: