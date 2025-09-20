El divertido circuito de pumptrack para disfrutar en familia en Dos Hermanas: "Es un reto bastante emocionante"

A pocos minutos de la capital sevillana, en el municipio nazareno de Dos Hermanas, se encuentra uno de los lugares más divertidos para todas las edades con el que se puede pasar un buen rato sobre ruedas. Se trata del circuito pumptrack, unas instalaciones que se pueden recorrer en patines, bicicleta o skate en la que hay que sortear diferentes obstáculos.

Estas instalaciones ofrecen un recorrido único diseñado específicamente para disfrutar de estos fantásticos circuitos a diferentes niveles, una tendencia creciente de este deporte en Andalucía.

Qué es un pumptrack y cómo funciona

Un pumptrack es un circuito cerrado de tierra o asfalto (en el caso de Dos Hermanas está asfaltado) con una serie de ondulaciones, baches y curvas peraltadas, diseñado para recorrerse en bicicleta, patinete o skateboard mediante un movimiento de "bombeo" con el cuerpo, en lugar de pedalear. Este movimiento de flexión de brazos y piernas permite generar y mantener la velocidad y el impulso, haciendo que el circuito sea divertido y asequible para usuarios de diferentes edades y niveles de habilidad.

Para ello, en lugar de pedalear, el ciclista o usuario bombea (empuja) el manillar y el cuerpo para ganar y mantener la velocidad sobre los baches y en las curvas, manteniendo las piernas casi estáticas pero moviendo su cuerpo arriba y abajo para tomar impulso. Se aprovecha la inercia generada por el diseño del circuito y los propios movimientos corporales para impulsar el vehículo por la pista.

Aunque el término proviene del ciclismo, es una instalación para patines, monopatines, además de bicicletas de montaña y BMX, siempre y cuando no sea un vehículo a motor.

Cómo es el pumptrack de Dos Hermanas

Tal y como especifican en la web Circuitos Pumtrack, el circuito de Dos Hermanas tiene un recorrido muy divertido con subidas y bajadas y curvas peraltadas que permiten tanto disfrutar en solitario como compitiendo con amigos. Se trata de una zona protegida del tráfico a motor por lo que es perfecto para que en ella haya tanto adultos como niños. No obstante, como precaución en este tipo de circuitos es necesario estar atento al resto de usuarios que hay en la pista, no circular en sentido contrario en el que lo hace el resto, no cruzar sin mirar y como dato importante, es fundamental llevar casco y protecciones.

El pump track es una excelente forma de ejercitar todos los grupos musculares y mejorar la coordinación en un ambiente seguro que permite un aprendizaje progresivo. Además, sirve como un lugar de encuentro social y fomenta la actividad al aire libre. Tan es así que son varios los usuarios que lo han calificado como un lugar excepcional para hacer algo distinto el fin de semana, como Alejandro C., que en su reseña en Google asegura que "es un reto bastante emocionante para cualquiera que no lo haya probado nunca".

Este circuito a pocos minutos de la capital hispalense se ha convertido en uno de los planes más divertidos, diferentes y económicos que se pueden hacer en familia muy cerca de la capital.