Halloween en Isla Mágica 2025: qué día empieza y cuáles serán las nuevas atracciones especiales

Isla Mágica, el parque de atracciones, temático y acuático, más popular y grande de Sevilla, ha decidido adelantar su tradicional celebración de Halloween. Este año, las instalaciones de la Cartuja acogerán la fiesta de los muertos desde el 3 de octubre, viernes, y hasta el próximo 9 de noviembre con multitud de novedades para todos los públicos que prometen no dejar indiferente a nadie. A lo largo de más de un mes Isla Mágica se convertirá, de esta manera, en el parque temático de las brujas, los zombies y muchas experiencias terroríficas pensadas para todas las edades en las que la diversión está asegurada.

Qué encontrarás en Halloween en Isla Mágica

Este año, el parque temático sevillano contará con hasta cinco pasajes del terror, uno de ellos infantil, un total de nueve espectáculos y animaciones, siete de los cuales son completamente nuevos, incluido el espectáculo de fin de día en El Lago, y una scare zone nueva donde los asistentes podrán cruzarse con siniestros personajes.

Pasajes del terror

Este año habrá cinco pasajes del terror incluidos con la entrada a Isla Mágica:

La Peste (novedad)

La gruta de las almas errantes

La cueva encantada

El descenso de las almas (novedad)

Ad Bestium

Espectáculos de Halloween

Los asistentes podrán disfrutar, además, de hasta nueve espectáculos diferentes para conmemorar el día de los muertos:

Mitos y conjuros (novedad)

La redención del alquimista (novedad)

El templo de los monos locos (novedad)

Mar de sangre (novedad)

Arácnidos

Encuentro con Capitán Pico y América

Hechizos (novedad)

No sin mi escoba (novedad)

Un misterio oscuro (novedad)

Escare Zone

Se trata de una zona nueva de Isla Mágica se vuelve espeluznante, tanto que los asistentes podrán cruzarse con los más siniestros personajes. Esta actividad, bajo el nombre La Marca Negra, está recomendada a niños a partir de los 8 años de edad y en ella los espectros de un barco pirata fantasma deambulan por el puerto buscándote para vengarse por tu traición.

Oktoberfest...¡de Halloween!

Además de todas las novedades anteriores, este año la Oktoberfest se extiende más allá de El Fuerte y llega a muchos de los restaurantes del parque temático con platos malditos que solo se podrán saborear en esta época junto a la conocida cerveza Paulaner. Y como ya es tradición, durante todo Halloween, también se podrá celebrar esta fiesta en El Fuerte, una versión terrorífica de la fiesta alemana de la cerveza con platos especiales de inspiración alemana.

Calendario del mes de Halloween

Desde el 3 de octubre y hasta el 9 de noviembre Isla Mágica abrirá sus puertas en el siguiente horario:

Sábados, domingos y lunes 13 de octubre: horario de día completo, de 11:00 a 22:00 horas; horario de tarde, de 16:00 a 22:00 horas.

horario de día completo, de 11:00 a 22:00 horas; horario de tarde, de 16:00 a 22:00 horas. Viernes 3, 10, 17 y 24 de octubre: horario de tarde, de 16:00 a 23:00 horas.

horario de tarde, de 16:00 a 23:00 horas. Viernes 31 de octubre: horario de tarde, de 16:00 a 24:00 horas.

Durante los viernes de octubre se podrá disfrutar de los pasajes de terror, la decoración y espectáculos especiales de esta festividad, junto a todas las atracciones del parque temático.