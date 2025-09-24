Magia, bufones y visitas al castillo en este increíble Mercado Medieval a poco más de una hora de Sevilla
El próximo fin de semana, durante los días 26, 27 y 28 de septiembre, en municipio cordobés de Hornachuelos acogerá una nueva edición de su conocido Mercado Medieval, una cita especial que llenará el casco histórico de la localidad de vida, música, espectáculos y un ambiente único que transportará a vecinos y visitantes a la Edad Media.
El evento contará con puestos artesanales, atracciones infantiles, juegos lúdicos, exhibiciones de cetrería, teatro medieval, espectáculos de títeres, magia, pasacalles, así como con la participación de músicos y bailarinas del vientre. Además, habrá visitas gratuitas al castillo en distintos horarios para acercar este monumento tanto a los lugareños como a los visitantes.
Programación completa
Durante los días 26, 27 y 28 (de viernes a domingo), este pueblo reunirá un sinfín de actividades para todos los públicos:
Viernes, 26 de septiembre
- 11:30 horas: apertura del mercado y actividades escolares
- 12:00 horas: vuelo y juego con aves rapaces
- 12:30 a 13:30 horas: canta juegos infantiles
- 13:30 a 14:00 horas: pinta caras
- 18:00 horas: apertura de puestos, atracciones infantiles, juegos lúdicos, exposición de cetrería y exposición de armas
- 18:00 horas: teatro medieval, salida desde la puerta de la villa
- 18:30 horas: vuelo de aves rapaces
- 19:30 horas: magia medieval
- 18:00 a 20:00 horas: visitas gratuitas al castillo
Sábado, 27 de septiembre
- 11:30 horas: apertura de puestos, atracciones infantiles, juegos lúdicos, exposición de cetrería y exposición de armas
- 12:00 horas: vuelo de aves rapaces
- 12:30 horas: espectáculo de títeres
- 13:00 a 14:00 horas: bailarina del vientre recorriendo el mercado
- 13:00 horas: teatro medieval, salida desde la puerta de la villa
- 11:00 a 14:00 horas: visitas gratuitas al Castillo
- 18:00 horas: reapertura del mercado
- 18:00 horas: bailarina del vientre recorriendo el mercado
- 18:30 horas: espectáculo de títeres
- 18:30 horas: músico medieval y bailarina del vientre
- 19:00 horas: vuelo de aves rapaces
- 20:00 horas: espectáculo final de títeres
- 20:30 horas: despedida con bailarina del vientre y espectáculo con fuego
- 18:00 a 20:00 horas: visitas al castillo
Domingo, 28 de septiembre
- 11:30 horas: apertura de puestos, atracciones infantiles, juegos lúdicos, exposición de cetrería y exposición de armas
- 12:00 horas: vuelo de aves rapaces
- 12:30 horas: pasacalles con bufones y juglares, personajes itinerantes por el mercado
- 13:00 horas: teatro medieval, salida desde la puerta de la villa
- 11:00 a 14:00 horas: visitas al Castillo:
- 18:30 horas: vuelo de aves rapaces
- 19:00 horas: espectaculares personajes medievales recorren el mercado
- 20:30 horas: pasacalles de despedida
- 18:00 a 20:00 horas: visitas al Castillo
El Mercado Medieval de Hornachuelos 2025 es una cita cultural y festiva ineludible que ofrece una amplia programación para todos los públicos y gustos. Durante tres días la localidad perteneciente a la provincia de Córdoba abrirá sus puertas a la Edad Media, una etapa histórica que duró diez siglos y que supuso la convivencia de tres culturas (musulmana, cristiana y judía) y un rico intercambio cultural que influyó en el arte, la ciencia y la filosofía, la expansión del cristianismo y la participación de la España cristiana en corrientes europeas
