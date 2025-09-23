Los errores más comunes si vas a la Noche en Blanco de Sevilla y cómo evitarlos: largas colas, aparcamiento o aglomeraciones

El próximo viernes, 3 de octubre, a partir de la tarde y hasta la noche, Sevilla acogerá la XII edición de la Noche en Blanco, una cita cultural con la que decenas de espacios públicos y privados de la ciudad, entre los que destacan algunos monumentos emblemáticos, iglesias y otros espacios como el acuario o el Museo de Bellas Artes, abrirán sus puertas al público de forma gratuita o a precios reducidos.

Con motivo de esta cita y debido a la multitud de lugares que se pueden visitar y de actividades y animaciones que habrá por las calles de la hispalense, serán cientos de personas las que acudirán a la ciudad para disfrutar de una noche mágica y llena de diversión y cultura con el mejor de los ambientes. En consecuencia, durante esta velada pueden surgir algunas dificultades relacionadas con la popularidad del evento, como problemas a la hora de encontrar aparcamiento, largas esperas e incluso aglomeraciones en determinados puntos de la ciudad. Por eso, desde Vivir en Sevilla hemos querido una guía rápida sobre cómo evitar los errores más comunes durante la celebración de la Noche en Blanco:

Uso de transporte público

Puesto que se espera que la ciudad reciba a más gente de lo habitual, una buena alternativa al uso del coche particular es tomar el transporte público. Con el objetivo de dar soporte a las necesidades que surgirán en la ciudad durante la tarde y noche del 3 de octubre, TUSSAM (el servicio de autobuses urbanos) reforzará las líneas nocturnas habituales así como sus horarios, que cubren casi toda la población de Sevilla. Además, también reforzará las líneas de mayor demanda durante la tarde, para facilitar el acceso a los eventos de esta cita cultural.

Dónde aparcar

Si, aun así, se desea acudir en vehículo propio a la ciudad, existen algunas zonas donde será más sencillo aparcar y que no están demasiado lejos de la zona centro a pie. Estas podrían ser las inmediaciones del Parque de los Príncipes o en recinto de la feria, la zona de la Cartuja, por la parte trasera del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, o en la zona de Ciudad Jardín, que si bien es cierto que se trata de un área residencial es posible encontrar aparcamiento e ir caminando hasta el casco antiguo de la capital.

Cómo evitar (en la medida de lo posible) las colas

La Noche en Blanco de Sevilla quedará inaugurada, en realidad, durante la tarde del viernes, 3 de octubre. Por este motivo, si se tiene especial interés en visitar uno de los edificios o participar en alguna de las actividades de manera concreta, lo ideal es acudir con tiempo a la cita, ya que no todas comienzan a la misma hora, para evitar de esta manera las largas colas que se producen cuando se acerca la noche. El total de encuentros programados para este día, que son más de 150, pueden consultarse en el mapa interactivo que hay disponible en la página web del evento.

Actividades en zonas periféricas

con la intención de llegar a nuevos públicos y de que no haya desigualdades geográficas en los eventos para esta noche, ya que la mayoría se concentran en el centro de la ciudad, la organización de la Noche en Blanco ha querido acercar esta cita a otros barrios sevillanos.

Así, esta edición incorpora actividades en las zonas de San Jerónimo, Bellavista, Nervión o Cartuja, entre otros. Si bien es cierto que los mayores atractivos de esta cita se encuentran en el Casco Antiguo, si se desean evitar aglomeraciones puede ser interesante acudir a aquellos encuentros organizados en lugares algo más alejados.

La Noche en Blanco de Sevilla es una cita cultural organizada por la asociación sevillasemueve. Inspirada en eventos similares como Der Lanche Nacht de Berlín en 1997 y la Nuit Blanche de París 2002, esta iniciativa busca ofrecer una programación cultural nocturna a la ciudadanía. A lo largo de los años, esta tendencia ha ganado popularidad en ciudades europeas y del mundo, promoviendo el acceso a la cultura en un ambiente diferente al habitual.