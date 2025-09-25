Ópera gratis a pie de calle con el ciclo 'Acércate a la ópera' en Sevilla: todas las ubicaciones para disfrutar de los espectáculos

Ayer, miércoles 24 de septiembre, daba comienzo en la hispalense una nueva edición del Festival de Ópera de Sevilla, una iniciativa impulsada por el ayuntamiento de la ciudad que trata de acercar la ópera tanto a vecinos como a visitantes haciendo representaciones en lugares emblemáticos tales como la Fábrica de Artillería, los Reales Alcázares o el Palacio de Dueñas.

Desde el 25 de septiembre y hasta el próximo 12 de octubre, la hispalense se llenará de espectáculos y diferentes representaciones que buscan conectar el pasado de la ciudad y de todas las obras que se han escrito sobre ella con el presente de la misma. Por eso, como parte de este ambicioso proyecto ayer mismo se ponía en marcha el ciclo 'Acércate a la ópera', con el que algunos espacios de Sevilla se convertirán en el escenario perfecto para distintas representaciones que serán completamente gratuitas y que se harán casi a pie de calle.

Todas las ubicaciones de 'Acércate a la ópera'

La primera de las funciones tendría lugar en la tarde del 24 de septiembre, en el balcón principal de la Plaza de Toros de la Maestranza, desde donde se pudieron ver pequeñas representaciones de tres famosos títulos: Don Giovanni, El barbero de Sevilla y Carmen.

Tras este pistoletazo de salida, el próximo emplazamiento de este ciclo gratuito tendrá lugar el sábado, 27 de septiembre, en el conocido como balcón de Rosina, en la Plaza Alfaro, a las 13:00 horas. Le seguirá, el día 28 de septiembre (domingo), la representación que se hará en un balcón del número 21 de la calle Asunción, a las 19:00 horas.

El ciclo continuará en el Parque Torre de los Perdigones el viernes, 3 de octubre, a las 19:00 horas y finalizará el domingo, día 4, a las 19:00 horas, en la Plaza Antinoo, en Sevilla Este.

Para poder disfrutar de este ciclo gratuito que trata de llevar la lírica a plazas y rincones emblemáticos de Sevilla con la complicidad de grandes voces, no es necesario hacer ninguna reserva previa ni obtener entradas. Bastará con presentarse en las diferentes ubicaciones algo antes de la hora establecida para poder disfrutar de las diferentes representaciones desde un lugar cómodo, ya que se espera que haya una gran afluencia de público.

Sobre el Festival de Ópera de Sevilla

El Festival de Ópera de Sevilla es un nuevo evento cultural organizado por el Ayuntamiento de Sevilla con el objetivo de convertir la ciudad en un punto de referencia operístico internacional. Esta cita tiene carácter bienal, es decir, se celebra cada dos años, y en esta ocasión tendrá lugar en la hispalense entre el 25 de septiembre y el 12 de octubre.

El festival se desarrolla en espacios emblemáticos como el Teatro de la Maestranza, el Real Alcázar, la Real Fábrica de Artillería, el Espacio Turina y varias casas palacio de gran valor histórico, como Dueñas o la Casa Salinas, integrando así el patrimonio en la experiencia escénica. Su programación combinará grandes óperas clásicas y contemporáneas, producciones de gran formato, recitales y actividades paralelas que llevarán la lírica a las calles y a públicos nuevos, con el propósito de acercar este género a toda la ciudadanía. Con ello, Sevilla busca reafirmar su identidad como ciudad de ópera y proyectarse al mundo con una propuesta que une tradición, modernidad y patrimonio.