El Festival de Ópera se presenta a la ciudad

El Festival de Ópera de Sevilla ofreció este miércoles un anticipo de su primera edición, que desde hoy y hasta el 12 de octubre se consagrará a la lírica y reivindicará el importante papel que la ciudad, musa de célebres compositores y también cuna de grandes músicos, desempeña dentro del género. En la Plaza de Toros de la Real Maestranza, la finalista del certamen Nuevas Voces de ASAO Ye Hue y otros destacados cantantes interpretaron arias de tres títulos fundamentales del repertorio: Don Giovanni, El barbero de Sevilla y Carmen.

La soprano Ana Cadaval y los barítonos Armando Martín y Andrés Merino participaron también en este breve concierto con el que arranca la iniciativa Acércate a la ópera, que convertirá en escenarios singulares algunos rincones como el balcón de Rosina (este sábado a las 13:00), la Plaza Vicente Aleixandre (domingo a las 19:00), el parque de Torre de los Perdigones (el 3 de octubre a las 19:00) o la Plaza Antinoo de Sevilla Este (día 4 de octubre, a las 19:00).

La programación oficial del Festival de Ópera comienza hoy en Artillería con Les enfants terribles, de Philip Glass, una producción que además se verá los días 2 y 5 de octubre. Esta ópera de cámara, basada en la célebre novela de Jean Cocteau, “se despliega como un drama psicológico sobre la simbiosis enfermiza de dos hermanos encerrados en un universo propio. Su lenguaje repetitivo, hipnótico y profundamente expresivo representa uno de los hitos del minimalismo musical del siglo XX”, anticipan desde el festival. La puesta en escena está firmada por Susana Gómez, galardonada con el Premio Ópera XXI por su Turandot. Además, Juan García Rodríguez, al frente de la dirección musical, “aporta una lectura precisa y contemporánea de la partitura” de Glass.

Otro momento del concierto. / José Ángel García

El viernes y el sábado, el Patio de la Montería del Real Alcázar de Sevilla acogerá dos funciones de otro plato fuerte del festival: Il Califfo di Bagdad, una ópera de corte cómico escrita en 1806 por Manuel García, compositor, cantante y pedagogo nacido en la capital hispalense y figura fundamental en la evolución del bel canto europeo. Escrita originalmente en francés y más tarde versionada en italiano, esta obra temprana de García responde a los modelos de la opéra comique y la opera buffa, con “influencias clasicistas y una estructura teatral ligera que combina arias, números de conjunto y pasajes hablados”. Esta producción, firmada por el Festival de Ópera de Sevilla – Ayuntamiento de Sevilla, forma parte de un proyecto de recuperación patrimonial que, en el 150 aniversario de la muerte de García, busca rescatar su legado desde una perspectiva escénica contemporánea.