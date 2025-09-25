Entrada a precio reducido al Pabellón de la Navegación por el Día Mundial del Turismo

El próximo sábado, 27 de septiembre, tendrá lugar la celebración del Día Mundial del Turismo, una efeméride con la que algunos espacios como el Pabellón de la Navegación de Sevilla aprovechará para bajar los precios de sus entradas generales con motivo de este día.

El Día Mundial del Turismo fue proclamado por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas en el año 1979 durante una reunión que tuvo lugar, precisamente, en la ciudad malagueña de Torremolinos. El propósito con la celebración de este día es subrayar la importancia del turismo como sector económico global, su impacto en el empleo y su capacidad para fomentar la comprensión cultural y la conservación de la biodiversidad, siempre desde una óptica sostenible y respetuosa con la zona visitada.

El Día Mundial del Turismo 2025, con el lema "Turismo y transformación sostenible" pone el foco en el potencial transformador del turismo como agente de cambio positivo, según explicitan desde el portal web de las Naciones Unidas.

Es por eso por lo que el próximo 27 de septiembre, lugares como el Pabellón de la Navegación han querido sumarse a esta celebración con una reducción en el precio habitual de sus entradas generales. En esta ocasión, solo durante la jornada del sábado, el ticket de acceso costará un total de 4 euros por persona en lugar de los 6 euros habituales para adultos.

Qué ver en el Pabellón de la Navegación

La entrada general a las instalaciones incluye no solo la visita a sus exposiciones sino la subida a la torre mirador, desde la que se ve buena parte de Sevilla y del río Guadalquivir de una manera privilegiada.

Además de esto, durante los meses de septiembre y octubre, incluyendo los sábados, se podrán hacer algunas actividades y talleres especiales en el Pabellón de la Navegación tales como el taller abierto de fin de semana "Crea tu recuerdo de la Expo92", donde pequeños y mayores podrán aportar sus creaciones a un mural de la Exposición Universal de 1992. En el taller se podrán dibujar o recrear algunos de sus elementos más icónicos como la Torre Banesto, el cactus Sahuaro, el monorraíl, o incluso a la inolvidable mascota Curro. También se podrán dejar plasmados los recuerdos de aquella época o imaginar cómo habría sido pasear por aquel recinto lleno de países, pabellones y sorpresas para aquellos que no la vivieron.

También los sábados será posible realizar un Escape Room pirata, con el que los asistentes tendrán que superar una serie de desafíos para encontrar la combinación que abra el deseado cofre del tesoro perteneciente al pirata Barbanegra. A lo largo de esta actividadse podrá conocer más sobre la flotación de los barcos y la distribución de las cargas, las constelaciones que usan para orientarse en alta mar o las banderas de algunos de los piratas más temidos a lo largo de la historia.

Y para quienes sean unos apasionados del espacio o de los mares, el Pabellón de la Navegación cuenta con un planetario que ofrece sesiones los sábados tanto al mediodía como por la tarde con diferentes proyecciones para todos los gustos.

Estas actividades pueden tener un coste adicional al de la entrada a precio reducido por lo que es aconsejable informarse acerca de las mismas antes de adquirir el pase de acceso. La información está disponible a través de la página web del Pabellón de la Navegación.