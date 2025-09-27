Día Mundial del Turismo: cuatro espacios de Sevilla alejados de masificaciones que vas a querer conocer

El 27 de septiembre se celebra, cada año, el Día Mundial del Turismo, una fecha que se conmemora desde el año 1980 y que fue instaurada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas en ese mismo año. Esta proclamación tuvo lugar durante una reunión celebrada en la malagueña ciudad de Torremolinos y su objetivo era subrayar la importancia del turismo como sector económico global y su impacto en el empleo.

Cuarenta y cinco años después y con un contexto muy diferente al de entonces en lo que se refiere a este sector, en 2025 la ONU ha querido poner el foco en el potencial transformador del turismo como agente de cambio positivo con un enfoque bien planificado e inclusivo, que sitúe la sostenibilidad, la resiliencia y la equidad social en el centro del desarrollo turístico y la toma de decisiones.

En Sevilla existen multitud de edificios y lugares emblemáticos que reciben miles de visitantes cada año, algunos de los cuales son mundialmente conocidos. Pero más allá del circuito turístico habitual que se puede hacer por la ciudad, la hispalense cuenta con muchos otros espacios que pasan desapercibidos y que están algo más alejados de las masificaciones, aun a pesar de tener una gran belleza. Desde Vivir en Sevilla hemos querido hacer un guiño a esos lugares más desconocidos que son perfectos para conocer la ciudad desde una perspectiva diferente:

Plaza de Santa Marta

Junto a la Catedral de Sevilla y en dirección a la calle Mateos Gago, en la calle que sale desde la tienda Juan Foronda, se encuentra la Plaza de Santa Marta, un lugar con mucho encanto que sigue siendo desconocido por muchas personas a día de hoy. En el centro de la plaza se puede ver una pequeña cruz que está rodeada de imponentes naranjos que dotan de una sombra casi total al espacio. Se dice que se trata de los naranjos más altos de la ciudad como consecuencia de que han ido buscando la luz en un espacio tan recóndito como esta pequeña plaza. Sin duda se trata de un lugar mágico que invita a visitarlo en silencio, respetando la calma que transmite.

https://static.grupojoly.com/clip/8e081ae6-f96e-47c6-99a3-7e10085f0b96_16-9-aspect-ratio_1600w_0.webp

Aspecto actual del monumento que se encuentra a la espera de su restauración. / David Domínguez

Casa de Salinas

En pleno centro de Sevilla, a pocos metros de la Catedral de Sevilla o de los Reales Alcázares, se encuentra la Casa de Salinas, una de las casas palacios más emblemáticas de la ciudad, pero que menos protagonismo tienen en los circuitos turísticos habituales que recorren la hispalense.

La construcción es original del siglo XVI. En sus inicios perteneció a un acaudalado hombre de la Sevilla de la época y fundador de mayorazgo propio, Baltasar Jaén. Tras pasar por varias manos y darle innumerables usos, a finales del siglo XIX la casa es adquirida por don Eduardo Ybarra y un siglo después, don Manuel de Salinas Malagamba la adquiriría a la sobrina de Don Eduardo Ybarra.

Casa de Salinas / turismosevilla.org

Pabellón de Marruecos

Situado en la Isla de la Cartuja y sede de la Fundación Tres Culturas, se encuentra uno de los edificios con más belleza y que más desapercibido pasa de Sevilla capital. Se trata del Pabellón Hassan II, más conocido como Pabellón de Marruecos, ya que funcionó como tal para la Exposición Universal de 1992 que se celebró en la ciudad.

Esta edificación, diseñada por el arquitecto francés Michel Pinseau, que también fue autor de la Mezquita de Casablanca, combina las técnicas modernas de arquitectura con la delicadeza de los artesanos marroquíes, lo que dio como resultado un espacio decorado con trabajos minuciosos de yesería, madera tallada y mosaicos realizados a mano, siguiendo la tradición marroquí.

Pabellón de Marruecos / Junta de Andalucía

Plaza del Cabildo

En plena Avenida de la Constitución, en una de las calles perpendiculares que salen de ella, se abre un inmenso espacio que conforma la Plaza del Cabildo, una de las más bonitas y escondidas de Sevilla. Se levanta en el lugar que ocupaba el Colegio de San Miguel, perteneciente al cabildo de la Catedral. Fue derribado a mediados del siglo XX y solo se conservan la portada que da a la Avenida de la Constitución y algunas columnas aprovechadas en un patio interior. Este edificio es obra del arquitecto Joaquín Barquín Barrón. Uno de sus lados lo ocupa un trozo de muralla interior almohade construido en 1184. Cada domingo la plaza alberga un mercado de sellos antiguos y otras curiosidades que le confiere un aspecto similar al de antaño.