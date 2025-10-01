El restaurante mexicano que lo está petando en redes sociales y que está a 15 minutos de Sevilla: "Es el de los platos gigantes"

A solo unos minutos en coche de la capital sevillana se encuentra el restaurante mexicano Tekila, uno de los establecimientos con comida de este tipo más famosos no solo de la provincia sino de toda Andalucía. Tan es así que hace solo un año se hacía con el primer puesto al mejor taco de la región durante el Campeonato de España de Tacos.

Desde entonces y hasta ahora la clientela de este restaurante no ha dejado de crecer, popularizándose especialmente en el espacio de las redes sociales, donde han sido múltiples los creadores de contenidos que se han querido acercar a sus locales para comprobar cómo es su comida.

Uno de ellos ha sido Pablo, de la cuenta @cenandoconpablo, un influencer gastronómico que se dedica a mostrar aquellos restaurantes y bares repartidos por España a los que merece la pena ir. Hace unos meses, en enero del presente año, este creador ya hacía una reseña en la que hablaba de algunos de los platos más exquisitos de Tekila. El pasado mes de septiembre volvía alentando a todo el mundo a probar las creaciones de este restaurante mexicano acompañado de alguien, porque sin duda en él los platos son "gigantes".

Auténtica comida mexicana en Tekila

La cocina de Tekila se caracteriza por recrear con exactitud las comidas mexicanas más populares y caseras gracias a que su dueño es original del país americano. Entre sus múltiples opciones que no dejan indiferente a nadie se pueden encontrar los nachos caseros con abundate queso cheddar derretido que se sirve con pollo, cebolla, guacamole, jalapeño y pico de gallo, los tacos más especiales de su establecimiento, el de Carnitas, que se hicieron con el primer puesto andaluz, aunque también los hay de otros sabores acompañados de diferentes salsas, la emolada rellena de pollo, un plato muy típico mexicano, aguacates a la parrilla con salsa macha o huarache, entre otras muchas opciones.

Además en el restaurante Tekila también cuentan con bebidas propias del país mexicano y cócteles elaborados allí especialmente, como su famoso margarita. Para rematar el almuerzo o la cena tienen algunos postres caseros típicos, como la Carlota, una especie de mousse de limón con galleta, o la famosa tarta tres leches, que la hay tanto de vainilla como de chocolate.

El restaurante Tekila cuenta con establecimientos en el Aljarafe sevillano, uno de ellos en Tomares, en la calle Pastora Imperio, número 35, y el otro en el municipio vecino de Bormujos, en la calle Pablo Coso Calero Maestro Nacional, número 95. Los dos locales tienen tanto salón interior como terraza. Ambos cuentan con horarios similares de apertura, de 14:00 a 16:30 horas y de 21:00 a 23:30 horas de martes a domingo. En el caso del local de Tomares abre hasta las 00:30 horas los viernes y sábados. Ambos cierran los lunes por descanso del personal.

El restaurante Tekila es la opción perfecta para degustar la auténtica comida mexicana acompañada de la mejor compañía y, tal y como dice Pablo en su vídeo, si es con varias personas mejor, porque sus platos se hacen grandes hasta para una pareja.