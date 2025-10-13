Feria Internacional de la Cerveza en este pueblo de Sevilla del 17 al 19 de octubre

El próximo fin de semana, durante los días 17, 18 y 19 de octubre, el pueblo sevillano de La Puebla del Río acogerá la I edición de la Feria Internacional de la Cerveza, una fiesta dedicada a esta bebida al más puro estilo del Oktoberfest alemán que espera reunir a decenas de vecinos y visitantes motivados por este festejo.

El encuentro tendrá lugar en el Parque Municipal Los Romeros de la Puebla y a lo largo de las tres jornadas los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de cervezas nacionales e internacionales, gastronomía típica del Oktoberfest así como propuestas locales para llenar el estómago durante el evento, música en directo para amenizar la velada y actividades culturales en un ambiente único para compartir en familia y con amigos.

Esta iniciativa del Ayuntamiento de La Puebla del Río, en colaboración con la Asociación Cultural Minwa, nace con el objetivo de acercar a La Puebla del Río una experiencia festiva de carácter internacional, promoviendo la convivencia, economía local, ocio y dinamización cultural y turística del municipio.

Sobre La Puebla del Río

La Puebla del Río se sitúa en un enclave elevado en la margen derecha del río Guadalquivir, a unos 15 km de Sevilla capital. Después de la conquista de Sevilla por Fernando III y con idea de controlar posibles incursiones musulmanas por el río Guadalquivir, su hijo Alfonso X comienza a crear pequeños núcleos de población a orillas del río con un carácter de vigilancia: Villanueva, La Puebla Vieja o Torre de Alfonso Téllez serían algunas de ellas.

Sin embargo, con las revueltas mudéjares de 1264, estos núcleos quedaron prácticamente despoblados. Fue entonces cuando el rey Alfonso X en 1272 funda un nuevo núcleo poblacional al que daría el nombre de La Guardia, que es la actual La Puebla del Río, cabecera de todos esos núcleos que habían sido despoblados años antes y que se repartían por las marismas. Hasta este lugar llegarían 200 familias castellanas para ejercer esa vigilancia ante cualquier ataque que pudiera sufrir la ciudad de Sevilla desde el suroeste.

A pesar de que se conozca que hubo un pasado romano y musulmán no quedan vestigios de él. Sí ha quedado, sin embargo, una salina neolítica más antigua de Europa, así como otros vestigios neolíticos y tartésicos. De esta localidad destaca su riqueza natural, con importantes espacios protegidos como el Parque Natural de Doñana, el Paraje Natural Brazo del Este y las Reservas Concertadas de la Cañada de los Pájaros y Dehesa de Abajo; ecosistemas marismeños donde proliferan las aves acuáticas.