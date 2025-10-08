Ruta de la tapa en este pueblo a 15 minutos de Sevilla: tapas de autor a precios bajos y multitud de premios y sorteos

Desde el 3 de octubre y hasta el próximo día 19, el municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache, ubicado a apenas 15 minutos en coche de la capital, celebrará su I Rura de la Tapa San Juan-Aljarafe Empresas, una iniciativa impulsada por el ayuntamiento de la localidad junto al periódico Aunmetro:desevilla y la asociación Aljarafe Empresas, con el objetivo de dinamizar la hostelería y el comercio local y convertir el municipio en punto de encuentro para los amantes del buen comer.

Durante las dos semanas que dura esta cita, un total de 22 bares y restaurantes repartidos por San Juan de Aznalfarache participarán en esta primera edición con sus hasta 39 tapas que el público podrá degustar a precios populares para posteriormente votar por ellas, ya que están sometidas a concurso. En él se podrán a prueba la creatividad y el sabor de la gastronomía local con dos tipos de preparaciones:

Tapa tradicional, a precio de 3,50 euros.

a precio de Tapa de autor, a 4 euros cada una de ellas.

Bares y restaurantes participantes

En esta primera edición de la Ruta de la Tapa de San Juan de Aznalfarache son 22 los establecimientos hosteleros que participan:

El Silen

El Coriano

Los Azahares

Aki Me Keo

Flambea

Taberna Alemana

Esquina Cortés

Nuevo Casa Pepe

Tó Se Andará

Er Buxo

El Refugio

El Fogón

L´Arepa

Taberna La Taurina

Break Gastrobar

Los Faroles

Peña Bética Antonio Biosca

Yoly

Bodega Lucas González

El Auditorio

Ancá La Pepa Cafetería

Tapaportes, premios y sorteos

A lo largo de las dos semanas, las personas que hagan la ruta de la tapa podrán recoger su tapaporte en cualquiera de los locales participantes y sellarlo con cada tapa consumida. Cuantos más sellos consigan, mayores serán las opciones de ganar los premios que forman parte de esta edición. Habrá cuatro categorías de participación:

Más de 30 sellos

De 15 a 29 sellos

De 1 a 14 sellos

Todos los tapaportes entrarán en sorteo por categoría, con premios para consumidores y hosteleros. Entre ellos habrá cenas degustación en la Fundación Cruzcampo, sesiones de spa, reportajes fotográficos, tratamientos de belleza, vales de supermercado, electrodomésticos, chacinas ibéricas y muchas sorpresas más.

Además, los bares y restaurantes competirán por varios galardones:

Dos premios a las mejores tapas tradicionales (Escuela de Hostelería Atenea)

a las mejores tapas tradicionales (Escuela de Hostelería Atenea) Dos premios a las mejores tapas de autor (jurado profesional)

a las mejores tapas de autor (jurado profesional) Premio del público a la tapa más popular

a la tapa más popular Premio especial al local con más reseñas en Google durante la ruta

Además, la organización ha puesto a disposición de los participantes una web con geolocalización y un código QR que permitirá acceder fácilmente al mapa de locales, consultar tapas, dejar reseñas y seguir la actualidad de la ruta en tiempo real. La I Ruta de la Tapa San Juan-Aljarafe Empresas es una oportunidad única para disfrutar tanto de los sabores más clásicos como de las propuestas más innovadoras del panorama culinario de este municipio. Con esta iniciativa, San Juan de Aznalfarache se consolida como un referente gastronómico en el Aljarafe sevillano, combinando tradición, innovación y cercanía.