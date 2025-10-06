VIII Feria del Aperitivo y la Cerveza Artesanal de Sevilla con entrada gratuita: cuándo y dónde se celebra

El fin de semana del 18 y 19 de octubre la ciudad de Sevilla acogerá la XIII edición de la Feria del Aperitivo y la Cerveza Artesanal, un evento que girará en torno a esta bebida y sus múltiples variedades y al que acompañarán algunos aperitivos para hacer el maridaje perfecto entre ambos.

En horario de 11:00 a 20:00 horas durante el sábado, y de 11:00 a 18:00 horas el domingo, el Patio de la Diputación de Sevilla será el escenario perfecto de esta cita para los amantes de la cerveza que es de acceso completamente gratuito. Junto a la cerveza, que será la principal protagonista del evento, también habrá algunos aperitivos como quesos, embutidos, aceitunas, chocolates, frutos secos o patatas fritas entre otros.

Este evento contará con la presencia de un total de 37 empresas expositoras de la provincia, que acercarán a los visitantes sus mejores productos para que puedan degustarlos y adquirirlos allí mismo. La feria, que forma parte de la “Muestra de la Provincia, los Pueblos en el Corazón de Sevilla” recupera, además, el escenario como elemento dinamizador del evento, en el cual se desarrollarán las diferentes actividades complementarias a la misma.

Los objetivos con la Feria del Aperitivo y la Cerveza Artesana son, por un lado, fomentar el conocimiento de la abundante variedad de cervezas artesanales que se elaboran en la Provincia de Sevilla así como de los aperitivos que las acompañan y, por otro, favorecer la venta de estos productos y propiciar acuerdos comerciales entre vendedores y compradores. Con esta cita se trata de dar difusión y promocionar aquellos productos adscritos a la marca “Sabores de la Provincia de Sevilla”.

Sobre Prodetur

Esta cita gastronómica y comercial está organizada por Prodetur, una sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla que tiene como objetivos la innovación, promoción y desarrollo económico local en la provincia. En esta ocasión Prodetur sigue prestando servicio al tejido empresarial sevillano y continúa con el desarrollo de acciones promocionales en el Patio de la Diputación, creando un entorno más confortable y atractivo, tanto para expositores como para visitantes. En esta ocasión, un total de 40 casetas de madera darán vida a este lugar distribuyéndose las mismas en 37 stands para expositores, un stand doble para medios de comunicación y prensa y el resto para organización y servicio de mantenimiento.

Del mismo modo, la marca geográfica promovida por Prodetur, “Sabores de la Provincia de Sevilla” avalará y prestigiará los productos gastronómicos y agroindustriales presentes en las ferias, al igual que a las empresas adscritas a la marca. Un distintivo que engloba a los productos agrícolas, ganaderos, agroalimentarios, agroindustriales y pesqueros que se producen, crían, elaboran y transforman en la provincia; así como a los comercios de alimentación, establecimientos de hostelería, restauradores y alojamientos sevillanos que utilicen y/o comercialicen productos que se encuentren adheridos a la marca. El calendario completo de la Muestra de la Provincia, los Pueblos en el Corazón de Sevilla está disponible en la página web de la Diputación de Sevilla.