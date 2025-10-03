Guadalcao 2025: visitas, degustaciones y todo lo que podrás hacer en el Festival del Cacao y el Chocolate en Sevilla

El próximo fin de semana, durante los días 18 y 19 de octubre, entre las 11:00 y las 19:00 horas (ambos días), la ciudad de Sevilla acogerá una nueva edición de Guadalcao, la Semana Internacional del Cacao y el Chocolate, un evento que busca destacar la importancia cultural, económica y gastronómica de este producto así como promover la sostenibilidad en su cadena de producción. Durante dos jornadas que coinciden con sábado y domingo, esta cita reunirá a grandes profesionales del sector como chefs, reposteros y chocolateros para compartir sus experiencias tanto entre ellos como con el resto del público.

Se trata de la II edición de este evento, que ya tuvo su inauguración en la capital hispalense en noviembre de 2024, siendo todo un éxito. En esta ocasión la cita se celebrará en la Sala Torre del Oro del Espacio Exploraterra, ubicado en el Paseo Marqués de Contadero. La entrada para asistir al evento tiene un precio de 3 euros por persona e incluye una degustación de una bebida de chocolate. El pago de la misma puede realizarse en la puerta. Los niños y niñas hasta los 10 de años de edad podrán acceder al recinto de manera gratuita.

Programación completa

Durante los dos días que dure este evento, el Espacio Exploraterra acogerá un amplio abanico de actividades tanto para profesionales como para el público general que incluyen degustaciones, talleres, catas, actividades para los más pequeños y mucho más. El sába

Sábado, 18 de octubre

Demo-cata (13:00 a 14:00 horas): recorrido por Andalucía a través de sus tapas dulces. Inlcuye 8 degustaciones y se trata de una actividad bajo reserva.

Cata degustación (13:30 a 14:00 horas): helados de chocolate, con Rocío Cañizares, en el stand de Heladería Bolas.

Domingo, 19 de octubre

Algunos de estos talleres y catas tienen un precio adicional al de la entrada, por lo que es aconsejable consultar el coste de cada uno de ellos a través de la página web de Guadalcao. Además de la programación ordinaria, Guadalcao organizará durante las dos jornadas diferentes actividades dirigidas a los más pequeños que se podrán hacer en familia que van desde una granja escuela hasta un taller para crear tu propio doblón de chocolate, otro para hacer piruletas con cacao o para trabajar con manga pastelera.