'Fiesta de la Cerveza' con entrada gratuita y mucha diversión: llega el Oktoberfest a este pueblo a 20 minutos de Sevilla

Este fin de semana, entre el viernes 3 de octubre y el domingo 5, el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra, ubicado a solo 20 minutos de la capital en coche, se prepara para celebrar su popular Fiesta de la Cerveza Oktoberfest 2025, una ocasión especial para disfrutar con amigos y familia de uno de los festejos más famosos de la tradición alemana.

Durante los días 3, 4 y 5 de octubre, coincidiendo con el fin de semana, la caseta municipal del pueblo alcalareño acogerá este evento en el que la protagonista indiscutible será la cerveza oficial Paulaner que se servirá en jarras de gran tamaño acompañadas de gastronomía típica alemana y música en directo. Entre las opciones gastronómicas habrá salchichas, codillo o los famosos pretzels, esos panes salados en forma de lazo.

Grandes sorpresas

A lo largo del fin de semana y con la compra de una jarra de cerveza se regalará una papeleta para participar en el sorteo de un viaje a Dublín con una visita a la fábrica Guinnes incluida. Además, cada ciclista que el domingo se presente en la caseta municipal de Alcalá ataviado con su maillot podrá disfrutar de una tapa gratis en la Fiesta de la Cerveza.

El viernes, día 3, actuará en concierto el grupo Lagartos a las 18:30 horas, que versionan canciones de pop y rock. El sábado 4 será el turno de Alegal, un grupo que hace covers de pop y rock y que también actuará a las 18:30 horas.

Desde el viernes, a las 13:00 horas y hasta el domingo, las jornadas estarán repletas, además, de música en directo y animaciones para que todos los asistentes puedan disfrutar al más puro estilo alemán de la Fiesta de la Cerveza y cuya entrada es completamente gratuita. El evento ha sido organizado por la Cabalgata de Reyes Magos de Alcalá de Guadaíra en colaboración con el ayuntamiento de la localidad.

Un enclave único

Situada a orillas del río Guadaíra y a pocos kilómetros de Sevilla, el pueblo de Alcalá de Guadaíra tiene una historia marcada por su importancia estratégica y económica. Sus orígenes se remontan a la época tartésica y romana, aunque alcanzó gran relevancia durante la dominación musulmana, cuando se fortificó con un imponente castillo y numerosas torres defensivas para proteger el acceso a la ciudad. En la Edad Media se consolidó como un centro molinero gracias a sus molinos harineros movidos por el agua del río, lo que le otorgó el sobrenombre de “Alcalá de los Panaderos” al abastecer de pan a gran parte de la capital hispalense.

En la actualidad, la localidad de Alcalá de Guadaíra combina su patrimonio histórico con espacios naturales y culturales que atraen a numerosos visitantes durante todo el año. Entre ellos destacan el Castillo de Alcalá, uno de los más extensos de Andalucía, los molinos del río, la iglesia de Santiago, su puente del dragón y su centro histórico. También llaman la atención el Parque Oromana y las riberas del Guadaíra, que ofrecen rutas de senderismo y paisajes de gran valor ecológico. Todo ello convierte a la ciudad en un destino turístico singular, donde se unen historia, naturaleza y tradición, a solo unos minutos de Sevilla.