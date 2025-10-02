Música reggae al aire libre, exposiciones, teatro y mucho más el primer fin de semana de octubre en Sevilla

El primer fin de semana de octubre, entre los días 3 y 5 del mes, Sevilla continua con su habitual agenda cultural y de ocio que alberga multitud de propuestas para todos los gustos y públicos, desde eventos musicales gratuitos y al aire libre para toda la familia hasta exposiciones o lecturas dramatizadas en diferentes lugares de la ciudad. Desde el viernes, 3 de octubre, hasta el domingo 6, estos son algunos de los planes que se pueden hacer tanto en la capital hispalense como en algunos pueblos cercanos:

Concierto en la Fábrica de Artillería

En el marco del Festival de Ópera de Sevilla, Philip Glass Les Enfants Terribles se presenta como una ópera-ballet innovadora que fusiona música, danza y teatralidad. La obra combina la intensidad de tres pianos, el virtuosismo de los solistas y la expresividad de los bailarines para crear un universo sonoro y escénico que refleja la complejidad emocional de los personajes. La música, compuesta por Philip Glass, se entrelaza con el libreto concebido por el propio Glass junto a Susan Marshall, tomando como punto de partida la obra teatral de Jean Cocteau.

La narración explora las tensiones, juegos y pasiones de los protagonistas, trasladando al público al mundo inquietante y fascinante de la juventud desbordante. La producción del Festival de Ópera de Sevilla aporta una visión contemporánea y multidisciplinar, integrando coreografía, dirección musical y escenografía en un espectáculo donde cada gesto, cada nota y cada movimiento contribuyen a una experiencia artística total, que desafía las convenciones tradicionales de la ópera y el ballet. La interpretación tendrá lugar en la Fábrica de Artillería el domingo, 5 de octubre, a las 22:00 horas.

Dub en Mairena del Aljarafe

El sábado, 4 de octubre, el parque Porzuna de Mairena del Aljarafe será el escenario de la segunda edición del Dub Corner, un encuentro familiar en el que la protagonista será la música reggae. Durante diez horas, desde las 12:00 y hasta las 22:00 horas, este espacio del Aljarafe albergará una cita musical con conciertos, talleres, foodtrucks, mercado de artesanía y mucha diversión en el mejor de los ambientes. La entrada a este evento es completamente libre y gratuita, por lo que es posible asistir con los más pequeños de la casa y disfrutar de un día inigualable en el parque periurbano Porzuna.

Programa Pequeños cinéfilos

Pequeños Cinéfilos es un programa que busca formar la mirada del espectador desde la infancia, ofreciendo a lo largo del año una programación familiar con una selección cuidada y diversa de películas. Cada ciclo monográfico se organiza en torno a un autor, un realizador, un estudio de animación o una temática concreta, con el objetivo de mostrar distintos estilos y técnicas de animación de todo el mundo. A través de esta actividad que se celebra en CaixaForum, el equipo educativo presenta la película, proporcionando claves para interpretarla y disfrutarla plenamente. Tras la sesión, se invita al público a participar en un debate en familia, fomentando la reflexión y el intercambio de opiniones.

Además, la ficha educativa disponible en la web ofrece información detallada sobre cada proyección y propone actividades para continuar explorando la película desde casa, ampliando así la experiencia del cine más allá de la sala. Este taller está disponible de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas hasta el 2 de noviembre.

Lectura dramatizada ¡Viva Rusia!

El espacio CaixaForum de Sevilla acoge la lectura dramatizada ¡Viva Rusia! a cargo de la compañía Balmoral. En ella se abordarán temas como el tren de alta velocidad, la incorporación a la OTAN, la reforma laboral, la reconversión industrial, las Olimpiadas o el terrorismo de Estad. Poco pintaban aquí los Leguineche, la famosa trilogía del director Luis García Berlanga. Donde las cosas pintaban bien para la vetusta aristocrática era en Europa del Este. Tras la caída del muro de Berlín y el fracaso de la reforma perestroika, los marqueses, a despecho de una Europa Occidental corrompida por la socialdemocracia y el liberalismo, atisbaron un futuro en San Petersburgo.

Se trata de una lectura dramatizada del guion original de ¡Viva Rusia!, de Rafael Azcona, Manuel Hidalgo, Jorge Berlanga y Luis García-Berlanga. Esta tendrá lugar el viernes, 3 de octubre, a las 19:00 horas. El precio de la actividad es de 6 euros.

Exposición en Espacio EXZéntrico

La galería de arte contemporáneo dirigida por la fotógrafa y gestora cultural Inma Puchal Espacio EXZéntrico, acoge hasta el 7 de noviembre la muestra Con los restos de la poda a cargo de Jesús Gómez ELJARDINERO. Inspirado por la arquitectura, la cultura pop, el diseño radical y la naturaleza, el reconocido paisajista y creador multidisciplinar propone una colección de piezas escultóricas y objetos, a medio camino entre lo poético y lo funcional.

Acreedor de un lenguaje visual muy reconocible, este artista jerezano eleva lo humilde y lo cotidiano y reivindica la fuerza de lo periférico, apostando por su refugio andaluz como base de operaciones y manifiesto vital. Precedido por un creciente prestigio en el ámbito del paisajismo y la intervención de interiores, traslada a su obra plástica su interés por la ecología y el placemaking en su sentido primitivo: la creación de lugares y momentos para vivir, convivir y contemplar. La exposición se podrá celebrar los lunes, de 10:00 a 14:00 horas, de martes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas. Los sábados el horario es de 11:00 a 14:30 horas. Los domingos permanece cerrada.