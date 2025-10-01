Vuelve Electrolunch, el mayor festival gratuito de música electrónica de Sevilla, con un cartelazo de artistas

El próximo sábado, 4 de octubre, Electrolunch, el festival de música electrónica en abierto más importante de Sevilla, volverá a celebrarse en los jardines del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. En una jornada que se extenderá desde las 12:00 hasta las 21:00 horas y a la que pueden asistir todos los públicos, el emblemático lugar acogerá una nueva muestra de este festival con un increíble cartel de artistas, zona de comida y el mejor de los ambientes.

Además de esta fecha, Electrolunch NXT también se podrá disfrutar durante la tarde y noche del viernes, 3 de octubre, en esta ocasión mediante entradas que están disponibles a la venta a través de la web ultimaentrada.com. En esta ocasión la fiesta comenzará a las 18:00 horas y se extenderá hasta las 02:30.

Entrada gratuita y cartel de artistas

El acceso a Electrolunch NXT el próximo 4 de octubre será completamente libre y gratuito hasta las 17:00 horas. En esta fecha el evento estará dirigido no solo al público adulto, sino también a los más pequeños, pudiendo asistir en familia sin que exista ninguna restricción. En el recinto, además de los diferentes sound system habrá diferentes espacios dedicados a talleres y actividades para todos los públicos hasta las 21:00 horas. A partir de este momento las personas que no dispongan de entrada deberán abandonar el recinto o comprar un ticket para permanecer en él.

Desde las 17:00 horas el precio de las entradas es de 17 euros por persona más 1,70 euros de gastos de gestión. Además de esta entrada pueden adquirirse otras como el Abono Full Experience Promo, el Abono PRO o el abono general para ambos días. En esta nueva edición de Electrolunch los artistas invitados que pincharán a lo largo de la jornada serán:

Lechuga Zafiro

Natural Language

Nix

Bazofia

Ralxx.me

Fria Jones

Oceane Moon

Qué es Electrolunch

Electrolunch es una propuesta de ocio cultural al aire libre y en espacios singulares, dirigido a todas las audiencias. Su atractivo principal radica en la difusión de la cultura de la música electrónica internacional y de vanguardia en Andalucía, fusionando la divulgación, la cultura del bienestar, la música electrónica, la gastronomía, el arte y la tecnología en un único evento.

Este evento está diseñado para todo tipo de público, pero tiene muy presente a la generación de padres y madres jóvenes que desean compartir tiempo de calidad al aire libre con sus hijos. Las familias que buscan diversión, compartir ocio, conocimiento y aficiones con sus hijos pueden encontrar todo eso en Electrolunch. El espacio está creado para que los padres e hijos puedan aprender cómo funciona una mesa de mezclas, disfrutar de música en vivo de sus artistas favoritos o descubrir nuevos talentos, y conocer las últimas tendencias de bailes urbanos mientras comparten tiempo en familia.