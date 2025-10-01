Vuelve In The Park, el festival gratuito más famoso del Parque del Alamillo: música, talleres, comida y artesanía para toda la familia

El próximo sábado, 11 de octubre, el Parque del Alamillo volverá a acoger una nueva edición de In The Park, un evento dirigido a todos los públicos que reúne música, talleres para los más pequeños, artesanía, comida y mucho más en el parque urbano más grande la ciudad.

En su XX edición, que celebrará en apenas unos días, In The Park convertirá el Alamillo en un auténtico universo de arte, música, gastronomía y diversión para todas las edades. Con la colaboración de Cervezas Victoria, esta cita cultural que ya se ha ganado un hueco fijo en el calendario sevillano promete más magia que nunca. Desde las 11:00 horas y hasta las 22:00 de la noche, el Alamillo acogerá este festival gratuito lleno de planes irresistibles.

Qué encontrarás en In The Park

Entre los distintos puestos que se podrán encontrar en esta ocasión habrá una feria y mercado artesanal que en ediciones anteriores ha reunido a más de 1.000 expositores, lo que hacen un plan perfecto para perderse, descubrir tesoros únicos y apoyar a creadores locales. También habrá actividades para los más pequeños (y no tan pequeños) con talleres de pintacaras, circo, dinámicas educativas con Cruz Roja Juventud o Planeta Tapón. Además, en esta edición vuelve la Gymkana Pokémon con el Profesor Noak, una cita en la que los niños y niñas tendrán que atrapar a los diferentes Pokémon en el parque.

Respecto a la música que acompañará al evento de principio a fin, el escenario de In the Park acogerá a los siguientes artistas:

Pau Roca encabezando el line-up. Se trata de una de las referencias nacionales del soulful y house orgánico. Su sesión promete ser uno de los momentos más especiales del día.

Com Trio (live), el mejor jazz en directo en formato trío.

Juani Cash: jazz, house, ritmos baleáricos y sonidos rotos con maestría.

Nicson: calidez, groove y exploración sonora con un estilo ecléctico y abierto.

Alf B2B Ayala: paisajes sonoros ricos y bailables, capitanes de Anima Club.

Chocoteke: versatilidad y sabor que van desde el funk, disco, tropical hasta la electrónica.

In The Park es mucho más que un evento, es una cita perfecta para toda la familia donde se encuentran la creatividad, la música, la mejor gastronomía y la buena vibra de Sevilla. La entrada al evento es completamente gratuita.

Qué es In The Park

In The Park es un evento de carácter cultural con presencia de artistas, artesanos y hosteleros locales, que lleva celebrándose entre Sevilla y Cádiz desde 2018, con la idea de establecerse como un espacio de dinamización cultural, consumo responsable y ocio diurno para todos los públicos.

Iniciando su camino en un entorno privilegiado de la ciudad de Sevilla como es el Parque del Alamillo, y congregando a más de 10.000 personas a lo largo de su trayectoria, In The Park ha colaborado en hacer de este parque un epicentro de creatividad, expresividad y diversidad artística de un gran número de colectivos andaluces.

El principal valor de este evento es acercar a las personas al consumo sostenible de moda, artesanía y gastronomía, apoyando a aquellos artistas y artesanos andaluces que emprenden su carrera ofreciendo un producto sostenible y honesto. Todo gira en torno a una feria de artesanía, donde con el paso del tiempo se ha ido añadiendo a la jornada diurna actividades para el público infantil, talleres de sensibilización y expresividad para adultos, gastronomía y restauración a través de seleccionadas ofertas en formato foodtrucks, y música en directo en versión DJ y Live Band.