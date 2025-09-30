Vuelve Recoveco Market con la edición especial 'Ganga': productos de otras temporadas a precios especiales

El próximo fin de semana, concretamente el viernes, 3 de octubre, el barrio de San Julián acogerá una nueva cita de Recoveco Market, el mercado más popular y sostenible de la zona. En esta ocasión, de 18:00 a 22:00 horas esta iniciativa celebrará la edición especial 'Ganga' una ocasión perfecta para que los artesanos y artesanas que forman parte del mercado puedan vender a precios especiales aquellos productos de otras temporadas de los que necesitan deshacerse.

Tal y como han expresado a través de sus redes sociales, no se trata de unas rebajas, sino una ocasión única para sacar la producción que aún tienen y liberar espacio en sus talleres para futuras y nuevas producciones. Por eso, a pesar de que haya precios reducidos, no habrá grandes rebajas ya que, como explican, sus costes de producción siguen siendo elevados y la calidad de los productos que fabrican es elevada. Recoveco Ganga estará activo durante cuatro horas, a partir de las 18:00 de la tarde del viernes, en el Pasaje Mallol, número 8.

Marcas que asistirán al evento

En esta ocasión serán un total de veinte marcas las que acudan al evento para dar a conocer sus productos y ofrecer a las personas interesadas aquellos de temporadas pasadas que necesitan dejar un espacio a las nuevas creaciones en el taller de sus artistas. Durante la tarde del viernes se podrá disfrutar tanto de cerámica como de ilustraciones o piezas de joyería pintadas a mano. El listado completo de participantes en Recoveco Ganga es el siguiente: