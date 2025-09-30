Vuelve Recoveco Market con la edición especial 'Ganga': productos de otras temporadas a precios especiales
El mercado más popular del barrio de San Julián se celebrará el próximo viernes, 3 de octubre
Diez sitios en Sevilla aptos para personas celiacas: sin nada de gluten y con el sabor de siempre
Desayunos increíbles con pringá de Bovito y huevo en pleno corazón de la Macarena: "Los mejores que hay en el barrio"
El próximo fin de semana, concretamente el viernes, 3 de octubre, el barrio de San Julián acogerá una nueva cita de Recoveco Market, el mercado más popular y sostenible de la zona. En esta ocasión, de 18:00 a 22:00 horas esta iniciativa celebrará la edición especial 'Ganga' una ocasión perfecta para que los artesanos y artesanas que forman parte del mercado puedan vender a precios especiales aquellos productos de otras temporadas de los que necesitan deshacerse.
Tal y como han expresado a través de sus redes sociales, no se trata de unas rebajas, sino una ocasión única para sacar la producción que aún tienen y liberar espacio en sus talleres para futuras y nuevas producciones. Por eso, a pesar de que haya precios reducidos, no habrá grandes rebajas ya que, como explican, sus costes de producción siguen siendo elevados y la calidad de los productos que fabrican es elevada. Recoveco Ganga estará activo durante cuatro horas, a partir de las 18:00 de la tarde del viernes, en el Pasaje Mallol, número 8.
Marcas que asistirán al evento
En esta ocasión serán un total de veinte marcas las que acudan al evento para dar a conocer sus productos y ofrecer a las personas interesadas aquellos de temporadas pasadas que necesitan dejar un espacio a las nuevas creaciones en el taller de sus artistas. Durante la tarde del viernes se podrá disfrutar tanto de cerámica como de ilustraciones o piezas de joyería pintadas a mano. El listado completo de participantes en Recoveco Ganga es el siguiente:
- Telita Lab, dando calor desde su taller con prendas que enamoran.
- Descara Joyería Creativa, con unas joyas poco convencionales.
- Nubla Handmadre, con piezas de joyería pintadas a mano.
- Kitxeti, de joyería de arcilla polimérica muy diferente a todo lo demás.
- Marilen Tailar, con moda de sastrería impecable en cada puntada.
- Hilo Mandarina, hace la vida más fácil con sus alternativas textiles reutilizables y sostenibles.
- A tu vera Cosmética, crea cosmética natural para cuidarse con mimo y respetando el medio ambiente.
- Chocolate Bymoro, con diferentes chocolates artesanales.
- Cucu Joyas, crean piezas únicas grabadas en latón.
- Los Palma Joyería, viene desde Cádiz con pendientes creados y pintados a manos con mucha identidad.
- Golondrinas cerámica, cerámica creativa inspirada en la naturaleza con mucha magia.
- Dario Gurumi, sus piezas de crochet tridimensional todas distintas entre ellas.
- Rossita Paris, con moda infantil con mucha personalidad.
- Another Flora, cos cosmética sostenible para la piel.
- Bruta slow deco, ofrece su creación artesanal de piezas de decoración en terrazo, combinando diseño y funcionalidad.
- Taisperuja Haro, con ilustraciones en blanco y negro.
- Carmen a destiempo, con artículos de papelería creativa con una imaginación infinita.
También te puede interesar
Lo último
CONTENIDO OFRECIDO POR SAILGP