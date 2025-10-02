Festival La Vieja Encina 2025: cine de terror, música en directo, charlas con profesionales y más en este pueblo de la sierra de Sevilla

Este jueves, 2 de octubre, y hasta el sábado día 4, el municipio sevillano de San Nicolás del Puerto, ubicado en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, acogerá la XI edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Terror y Fantástico "La Vieja Encina" con una propuesta cinematográfica única que mezcla miedo, imaginación y creatividad.

Durante tres noches, la Casa de la Cultura de San Nicolás albergará las proyecciones de los mejores cortos del género, con obras seleccionadas de toda España y más allá, en categorías como terror, fantástico, animación y secciones especiales para la Sierra Morena Sevillana. Todo, bajo un mismo techo donde el público formará parte del espectáculo.

El certamen repartirá más de 3.350 euros en premios en diferentes categorías: mejor corto; segundo mejor cortometraje; mejor corto andaluz; animación; premio del público y categorías vinculadas a la Sierra Morena. El festival La Vieja Encina es una oportunidad para creadores y amantes del cine que buscan emociones distintas y están tratando de hacerse hueco en el séptimo arte.

Programación festival La Vieja Encina 2025

La Vieja Encina es un festival que combina cine, música en directo, encuentros con profesionales y masterclasses, haciendo de San Nicolás del Puerto el epicentro del cine fantástico y de terror durante tres días. La programación a lo largo de las tres jornadas es la siguiente:

Jueves, 2 de octubre

12:00 horas: Masterclass “Los oficios del cine” a cargo de Pablo Otero. Lugar: IES San Fernando, Constantina.

Viernes 3 de octubre

12:00 horas: Masterclass “Los oficios del cine” a cargo de Pablo Otero. Lugar: IES El Carmen, Cazalla de la Sierra.

Sábado 4 de octubre

10:30 horas: Proyecciones de cortometrajes seleccionados. Lugar: Casa de la Cultura.

, conducida por Lucía Hoyos y Cóctail. 23:00 horas: Actuación de Jandulá (versiones). Lugar: Casa de la Cultura.

Como animan desde la organización del evento, si la noche te llama y te gusta que el sobresalto y la pasión por el cine vayan de la mano, este festival es para ti. Ven, apaga las luces, siente el silencio y descubre los relatos que laten entre sombras.