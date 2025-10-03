Tres hoteles sevillanos, entre los finalistas de los premios Hotel & Mantel 2025: mejor servicio de habitaciones, brunch e interiorismo

Hace apenas unas semanas el prestigioso medio de comunicación de viajes Condé Nast Traveller daba a conocer los finalistas de sus premios Hotel&Mantel 2025, una iniciativa que premia la excelencia en varios aspectos del mundo hotelero, especialmente vinculados con la gastronomía, el servicio, el diseño y la experiencia culinaria dentro de hoteles y que este año celebraba su tercera edición.

Las categorías incluyen, entre otras: mejor desayuno, mejor room service, mejor cocina de autor, mejor interiorismo, mejores bodegas (hoteles con viñedos) y muchos otros. Y es que, tal y como señalan desde el citado medio, «alojados o no, comer es uno de esos placeres que los hoteles han llevado a otro nivel abarcando todo tipo de cocinas y los Premios Hotel&Mantel se celebran para galardonar a los mejores, aquellos que nos han conquistado por el estómago».

Este año, los Premios Hotel&Mantel repiten formato y llegan de nuevo con quince candidaturas más una que pretenden no solo hablar de comida, también de equipos en busca de excelencia y de una apuesta clara y rotunda por ofrecer lo mejor a sus huéspedes. En cada una de ellas hay diez finalistas de España y Portugal que han sido seleccionados después de largas deliberaciones. La III edición de los Premios Hotel&Mantel incluye las siguientes categorías: Cocina Tradicional, Cocina de Autor, Room Service, Resort Gastronómico, Bodega, Desayuno, Brunch, Coctelería, Terraza, Beach Club, Equipo, Interiorismo, Comida a bordo, Mantel Nacional y Mantel Internacional. A ellas se suma el Premio Especial de la Redacción Sandwich Club.

En el caso de Sevilla han sido tres los hoteles que han conseguido colarse entre los finalistas de estos premios en las categorías de Mejor Room Servicio, Mejor Interiorismo y Mejores Brunch.

Mejor Room Service: Mercer Sevilla

El hotel Mercer Sevilla cuenta con once habitaciones ubicadas en un edificio en pleno barrio del Arenal, en Sevilla capital. Estas están dispuestas alrededor de un patio típicamente andaluz con mucho encanto. En Mercer Sevilla apuestan por la cocina tradicional de la tierra con elaboraciones e ingredientes muy cuidados y con un servicio de habitaciones que, como señalan en Condé Nast «siempre están encantados de degustar».

Mejor Brunch: Cool Rooms Palacio de Villapanés

Ubicado en el casco antiguo de Sevilla, Cool Rooms Palacio de Villapanés es otro de los hoteles con más encanto de la ciudad, cuya terraza tiene unas vistas privilegiadas de la misma. Entre sus opciones gastronómicas, en Condé Nast destacan el Brunch el Marqués, el cual se puede disfrutar «bajo la sombra de los naranjos, en el magnífico patio andaluz del hotel, un oasis de calma y encanto en pleno centro de Sevilla».

Mejor Interiorismo: La Casa del Limonero

La Casa del Limonero se levanta sobre una casa-palacio de seis siglos de antigüedad, en el corazón del barrio sevillano de Santa Cruz. Cuenta con catorce dormitorios decorados de manera particular y rematados por piezas de la extensa colección de arte privado de la propiedad, entre las que hay obras de Walter Maurer, David Hockney, Olga de Amaral, Manolo Valdés y Joana Vasconcelos que se combinan con elementos tan diversos como un tacatá del siglo XVII, puertas venecianas, un tapiz de La Victoria de Constantino o un minibar original de los antiguos aviones de Lufthansa. «Su mobiliario de diseño con nombre propio contrasta con paredes medievales y azulejos de estilo mudéjar del siglo XVII».

Los finalistas que forman parte de las quince categorías de estos premios están en manos de un jurado formado por la redacción de Condé Nast Traveler España. Muy pronto se darán a conocer los ganadores de estos prestigiosos premios que están siendo todo un éxito y que ya celebran su tercera edición.