Esta es la ciudad que mejor huele de toda España según diferentes estudios

Sevilla ha sido la que ha encabezado el ranking de las ciudades que mejor huelen de toda España según han comentado en el programa Buenos días Javi y Mar de Cadena 100, en el que hace apenas unos días explicaban que a pesar de tratarse de una cuestión tan subjetiva como la del aroma que desprende un lugar, es posible hacer diferentes mediciones mediante varias aplicaciones así como realizar encuestas a la población en las que den su opinión.

De las más de 50 provincias que tiene España, el primer puesto respecto a la ciudad que mejor huele de todo el país se lo ha llevado Sevilla. Tal y como explica Javi Nieves en su programa matutino, existen varias formas de averiguar cuál es el olor de una ciudad y determinar si este puede ser agradable o no, partiendo de que en la resolución hay un alto grado de subjetividad.

Por ejemplo, existen narices electrónicas que provee el instituto IMDEA (centros de investigación de excelencia), así como una aplicación llamada Nas App, a través de la cual los habitantes de las diferentes ciudades pueden informar de los diferentes olores que van detectando. Con base en estos resultados, la ciudad ganadora ha sido la hispalense, mientras que en el último puesto estaría Madrid, como detalla el locutor, debido posiblemente a la contaminación. Así que como apunta Mar Amate durante su intervención, «habrá que dar un paseo por Sevilla para que todo huela muy rico».

A qué huele Sevilla según la IA

En la pregunta "¿A qué huele Sevilla?" realizada a una Inteligencia Artificial, esta ha considerado que el aroma de la ciudad va cambiando según la época del año en la que nos encontremos.

De esta manera ha determinado que en verano desprende aroma a polvo de albero durante el día y a dama de noche cuando se pone el sol, que en otoño huele a tierra mojada y a días de lluvia, en invierno a castañas asadas y al humo que desprenden algunas chimeneas y en primavera, la época más famosa del año en la ciudad por la celebración de la Semana Santa y la Feria de Abril, Sevilla huele de forma muy intensa a incienso y azahar.

Sevilla es una de las ciudades más emblemáticas de Andalucía y España, siendo un referente cultural, histórico y artístico a nivel internacional. Su legado, fruto del mestizaje de civilizaciones, se refleja en monumentos como la Catedral y la Giralda, los Reales Alcázares o el Archivo de Indias, todos ellos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987.

A estos espacios de gran relevancia se suman sus tradiciones, algunas de interés mundial, como la Semana Santa y la Feria de Abril, anteriormente mencionadas, así como la increíble oferta gastronómica que ofrece la hispalense, con sus tapas típicas y sus vinos de la tierra. Sevilla es uno de los destinos turísticos preferidos de Europa, capaz de atraer a miles de visitantes que encuentran en sus calles un equilibrio entre historia viva, tradición y autenticidad.