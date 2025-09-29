El monumento sevillano que los visitantes definen como una "impresionante obra arquitectónica en pleno centro de la ciudad"

La Catedral de Sevilla, los Reales Alcázares, el Parque de María Luisa o la Plaza de España son algunos de los lugares más emblemáticos y de visita obligatoria cuando se está en la ciudad, todos ellos con al menos un siglo de historia. Desde el año 2011, a esta lista se añade un monumento más que, si bien es cierto que impresiona a lugareños y visitantes, su construcción así como el lugar en el que se encuentra no han estado exentos de polémica durante este tiempo.

Se trata del Metropol Parasol, conocido como Setas de la Encarnación, una impresionante estructura hecha en madera y de aspecto futurista que se encuentra en la plaza sevillana que le da nombre y que contrasta visualmente con los edificios (de corte más tradicional) que hay a su alrededor. A pesar de ello se trata de uno de los espacios más visitados en la ciudad, especialmente por quienes quieren disfrutar de las vistas de Sevilla desde su original mirador.

Con una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5 en Google Reseñas y con más de 100.000 opiniones, entre las personas que la han visitado hay comentarios que destacan que es una "impresionante obra arquitectónica en pleno centro de la ciudad", o desde el que se puede disfrutar de "unas vistas preciosas". Sin embargo, también hay quienes consideran que en ocasiones está algo masificado o que el precio de su entrada es excesivo para los no nacidos o residentes en Sevilla. Sea como fuere, visitar las Setas de la Encarnación en Sevilla es una experiencia única que combina modernidad y tradición en pleno casco histórico de la ciudad.

Su historia

El proyecto de construcción de las Setas de la Encarnación comenzó en 2004, después de que el Ayuntamiento tuviera la intención de darle uso a la plaza en la que se encuentra, la cual había albergado un mercado que habría quedado demolido en los años 70. Por este motivo, a comienzos del siglo XXI se convocaría un concurso internacional de ideas para reurbanizar la zona. De entre las 65 propuestas presentadas el jurado eligió el innovador proyecto Metropol Parasol, diseñado por el arquitecto alemán Jürgen Mayer.

El diseño de las Setas tomaba como inspiración los ficus centenarios de la Plaza de San Pedro y las bóvedas de la Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla. La obra se construyó con la intención de alojar el mercado que hay en la actualidad en su interior y de que en su parte alta hubiera un gran mirador.

Visitar Metropol Parasol

La entrada general para visitar este monumento tiene un precio de 16 euros e incluye la subida al mirador 360º, el visionado de la película multisensorial Feeling Sevilla, de 13 minutos, el espectáculo de luces Aurora, Audioguía, WIFI y servicio de cancelación gratuito. La entrada es gratuita para niños hasta 5 años, personad con discapacidad desde el 65% con un acompañante y guías turísticos acreditados.

También existen descuentos especiales, como un 2x1 para españoles y españolas, la entrada reducida para los estudiantes o los packs familiares. Todos los precios están disponibles en la página web de las Setas de Sevilla.