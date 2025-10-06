Teatro callejero, danza y talleres infantiles en uno de los Mercados Medievales más populares de la provincia de Sevilla

El fin de semana del 18 y 19 de octubre, el municipio sevillano del Palmar de Troya volverá a viajar en el tiempo para revivir la magia del medievo con la XI edición de su Mercado Medieval, un evento que cada año reúne a decenas de vecinos y visitantes en un ambiente único lleno de historia, espectáculo y diversión,

Durante todo el fin de semana, calles y plazas del Palmar se transformarán en un escenario de época con zoco artesanal, gastronomía local, atracciones infantiles y numerosas actividades para toda la familia que prometen no dejar indiferente a nadie. Las compañías de artistas y personal circense que participan en esta edición son Saltinpunqui, Bufón Rojo, Treefolk, La Galerna, Dark Fantasy, Toni Dimondi, y Manu F.

Programación del XI Mercado Medieval

A lo largo de las dos jornadas en que se celebrará el Mercado Medieval, las personas que asistan podrán disfrutar de mesas lúdicas infantiles gratuitas, de un campamento medieval, exhibición de cetrería y vuelos de rapaces, photocall del Dragón, atracciones medievales y paseos en burro, ambas de pago, y de una zona de restauración. Desde las 12:30 y hasta las 22:30 horas del sábado y desde las 11:00 y hasta las 20:30 horas del domingo, El Palmar de Troya volverá a la época del medievo con la siguiente programación:

Sábado, 18 de octubre

12:30 horas: Inauguración oficial. Gran desfile.

Domingo, 19 de octubre