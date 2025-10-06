Teatro callejero, danza y talleres infantiles en uno de los Mercados Medievales más populares de la provincia de Sevilla
Los días 18 y 19 de octubre El Palmar de Troya acogerá la XI edición de su tradicional Mercado Medieval
El fin de semana del 18 y 19 de octubre, el municipio sevillano del Palmar de Troya volverá a viajar en el tiempo para revivir la magia del medievo con la XI edición de su Mercado Medieval, un evento que cada año reúne a decenas de vecinos y visitantes en un ambiente único lleno de historia, espectáculo y diversión,
Durante todo el fin de semana, calles y plazas del Palmar se transformarán en un escenario de época con zoco artesanal, gastronomía local, atracciones infantiles y numerosas actividades para toda la familia que prometen no dejar indiferente a nadie. Las compañías de artistas y personal circense que participan en esta edición son Saltinpunqui, Bufón Rojo, Treefolk, La Galerna, Dark Fantasy, Toni Dimondi, y Manu F.
Programación del XI Mercado Medieval
A lo largo de las dos jornadas en que se celebrará el Mercado Medieval, las personas que asistan podrán disfrutar de mesas lúdicas infantiles gratuitas, de un campamento medieval, exhibición de cetrería y vuelos de rapaces, photocall del Dragón, atracciones medievales y paseos en burro, ambas de pago, y de una zona de restauración. Desde las 12:30 y hasta las 22:30 horas del sábado y desde las 11:00 y hasta las 20:30 horas del domingo, El Palmar de Troya volverá a la época del medievo con la siguiente programación:
Sábado, 18 de octubre
- 12:30 horas: Inauguración oficial. Gran desfile.
- 13:20 horas: Arte de la cetrería. Espectáculo de aves rapaces.
- 13:30 horas: Taller infantil: crea tu propia pulsera de cuero.
- 13:45 horas: Los reyes gigantes. Música y teatro de calle.
- 14:00 horas: El sillón del rey. Pasacalles participativo.
- 14:30 horas: Rugido del reino. Pasacalles musical.
- 15:00 horas: Dúo de bufones. Malabares y acción.
- 15:30 horas: Bestias despiertan. Orcos toman las calles.
- 16:00 horas: La santa inquisición. Teatro de calle.
- 17:00 horas: Taller infantil: crea tu propio escudo.
- 17:30 horas: Mendigos y brujas. Teatro de calle.
- 18:00 horas: Curanderas celestinas. Teatro de calle.
- 18:30 horas: Acróbatas reales en la plaza.
- 19:00 horas: Rugido del reino. Pasacalles musical.
- 19:30 horas: Bestias despiertan. Orcos toman las calles.
- 20:00 horas: Curanderas celestinas.
- 20:30 horas: Rugido del reino. Pasacalles musical.
- 21:30 horas: La Gran Invocación del Dragón. Pasacalles final y gran desfile.
- 22:00 horas: Espectáculo de fuego: Aliento de la noche.
Domingo, 19 de octubre
- 11:00 horas: Apertura del zoco.
- 11:30 horas: Taller infantil: coronas y diademas.
- 12:00 horas: Las danzas de la corte.
- 12:30 horas: Demonios y juglares.
- 12:45 horas: Función de títeres.
- 13:00 horas: Alegres bufones. Teatro de calle.
- 13:20 horas: La Pluma. Espectáculo de aro acrobático.
- 13:30 horas: Las danzas de la corte.
- 14:00 horas: Demonios y juglares.
- 14:30 horas: El capitán y la escudera.
- 15:00 horas: Barbúl y Nenfa. Teatro de calle.
- 15:30 horas: Danza de hilos. Pase de zancos.
- 16:00 horas: Demonios y juglares.
- 16:30 horas: Los pastores de la cañada real. Teatro de calle.
- 17:00 horas: La muchacha de la reja.
- 17:30 horas: Taller infantil: joyas de la corte.
- 17:30 horas: Taller de títeres.
- 17:30 horas: Sor vergüenza y Fray bigote. Clown.
- 18:00 horas: Demonios y juglares.
- 18:30 horas: Mendigos y brujas. Teatro de calle.
- 19:00 horas: La muchacha de la reja.
- 20:00 horas: Función de títeres.
- 20:30 horas: La Gran Invocación del Dragón y gran desfile.
- 20:30 horas: La Metamorfosis. Espectáculo de aro acrobático.
