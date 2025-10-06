¿Café a través de un agujero? La nueva cafetería de especialidad que está dejando boquiabierta a toda Sevilla

¿Quién no tendría curiosidad de mirar a través de un agujero en mitad de una pared del centro histórico de Sevilla? Quién sabe si tras él se pueden vislumbrar unos restos arqueológicos, una casa al uso en construcción, un escondido jardín o... ¡Una cafetería de especialida!

Aunque pueda parecer inverosímil, esto es lo que sucede con Plasér, un establecimiento especializado en café y otras bebidas del estilo que sirven todas y cada una de sus preparaciones a través del agujero de una pared ubicada en la calle Cuna, junto a las Setas de la Encarnación.

Aprovechando la originalidad del local, que solo cuenta con una pared blanca en la que hay una cavidad que parece estar hecha con un martillo, son decenas de personas las que han querido dejar su huella adornando esta inhóspita cafetería con una dedicatoria o una firma en dicha fachada. Junto al agujero hay un tablón de aluminio en el que cuelgan los diferentes productos que ofrecen.

Qué hay en Plasér Specialty Coffee

Como su nombre indica, Plasér está especializado en café de especialidad, en concreto de la marca Inefflable Coffee, un tostadero de café también original de Sevilla. Además de esto también cuentan con algunos tipos de tés, como matcha, que sirven con diferentes toppings y sabores, y con frappés de distintos tipos. Respecto a los cafés, más allá del clásico también los hay especiales, como el de tiramisú, que sirven acompañado de una galleta.

En Plasér Specialty Coffee cuentan, además, con distintas variedades de leche y bebidas vegetales, como la de almendra, de soja, coco o avena, entre otras y con opciones sin gluten, por lo que es un lugar apto para todos los gustos y necesidades alimentarias.

Plasér Specialty Coffee abrió sus puertas en la capital hispalense el pasado 25 de septiembre y a pesar de solo llevar dos semanas funcionando, ya ha acaparado la atención de muchas personas a través de las redes sociales. Hasta el momento han sido varios los creadores de contenidos gastronómicos de Sevilla quienes se han querido acercar a su local de Cuna para comprobar por sí mismos cómo funciona esta cafetería y qué tal está su café. Este ha sido el caso de Aitana y Fernando, de la cuenta @debuencomer.oficial, que han quedado completamente cautivados con esta cafetería única en el corazón de Sevilla.

La cafetería Plasér se encuentra en la calle Cuna, número 42, en pleno corazón de Sevilla. De cara al público el establecimiento en el que están ubicados cuenta con una fachada en la que está el agujero a través del cual sirven tanto café de especialidad como otras bebidas elaboradas a base de café o té con diferentes sabores siropes de distintos sabores. A fecha de octubre de 2025 Plasér abre de martes a sábado, de 08:30 a 20:30 horas, de manera ininterrumpida. Debido a las características del local todo lo que sirven en él es para llevar.