Con pringá, hierbabuena y queso payoyo: así es la tortilla de patatas sevillana que compite por ser la mejor de España

El 8 de octubre y hasta el día 12, la ciudad de Valencia acogerá una parada de The Best Tortilla, el festival gastronómico que busca la mejor tortilla de patatas de España y que entre sus candidatos cuenta con un bar sevillano: la tortilla de Tortillerxs.

Durante el evento celebrado en Valencia al que se puede acceder de forma gratuita los asistentes podrán probar las tortillas, votar por su favorita y disfrutar de música, food trucks y otras actividades relacionadas con la gastronomía y el entretenimiento. En él se enfrenta a los mejores chefs en competiciones de tortilla clásica y gourmet.

La candidata sevillana: Tortillerxs

De entre todos los participantes el establecimiento sevillano Tortillerxs, dedicado a la elaboración de diferentes variedades de tortillas de patatas, competirá por hacerse con el primer puesto nacional con una tortilla de la categoría gourmet. Esta está elaborada con pringá del puchero sevillano, un toque de hierbabuena y queso de cabra payoya, una mezcla muy jugosa y muy propia de nuestra tierra.

Tortillerxs abría sus puertas en la hispalense el pasado mes de abril, en uno de los puestos del Mercado de Feria, con una carta que ofrece hasta seis tipos diferentes de tortilla de forma fija y algunos más de manera rotativa. Todas ellas bien jugosas y con ingredientes muy propios de la tierra aunque, eso sí, con toques que se salen de lo común y que las convierten en preparaciones únicas.

Estas se pueden vender tanto en formato pincho, con unos precios que a fecha de mayo de 2025 rondan entre los 3 y los 3,50 euros, o se pueden comprar enteras. En ese caso es necesario hacer el encargo de la misma con un mínimo de 24 horas de antelación.

Sobre The Best Tortilla

The Best Tortilla es un festival gastronómico que gira en torno a la tortilla de patatas, uno de los platos más emblemáticos de la cocina española. En él, los mejores chefs y establecimientos hosteleros del país compiten alrededor de diferentes ciudades para hacerse con el título de la mejor tortilla de España. Para ello en el concurso existen dos categorías: la de la elaboración clásica y la de la tortilla gourmet, en la que tienen cabida aquellas versiones más creativas.

Durante el encuentro el público no solo podrá probar cada una de las tortillas participantes, sino que además podrá votar por sus preferidas en una cita que reúne mucha comida, actuaciones en directo de artistas locales y actividades relacionadas con la gastronomía y el entretenimiento. Además, los espacios también cuentan con food trucks con otro tipo de comidas, no solo tortillas.

La entrada a The Best Tortilla siempre es libre y gratuita aunque existen diferentes opciones de pago para poder degustar las tortillas que se pueden consultar en la página web de la organización.

The Best Tortilla es un evento que recorre varias ciudades de España acercando a diferentes públicos las múltiples variedades de las mejores tortillas del país para encontrar a la favorita.