El restaurante de Dos Hermanas que todos recomiendan por sus impresionantes platos a buen precio: "Simplemente espectacular"

En el barrio nazareno de Condequinto, a apenas 15 minutos en coche desde Sevilla capital, se encuentra el restaurante El Aguador, un lugar conocido en Dos Hermanas por sus elaborados platos a precios muy competitivos. Como ellos mismos describen en sus redes sociales, se trata de un restaurante familiar con un toque muy personal.

Y es que en El Aguador hay desde los desayunos de siempre con un café bien servido hasta los platos más elaborados, entre los que hay guisos de toda la vida, distintos tipos de carnes que hacen a la brasa o postres caseros que no dejan indiferente a nadie. Todo ello en un ambiente acogedor que invita a estar tanto en el interior del establecimiento como fuera cuando el tiempo acompaña.

Qué puedes tomar en El Aguador

Hay dos cosas por las que destaca El Aguador: por sus desayunos y por sus carnes. Sin embargo, más allá de esto el restaurante cuenta con un amplio abanico de opciones para todos los gustos entra las que hay algunas más tradicionales como ensaladilla con huevo frito y aceite de trufa, croquetas de jamón o huevos rotos al estilo El Aguador, con cebolla, pimiento y chorizo, y otras menos habituales como tartar de salmón con helado de aguacate, ortiguillas, gambones al ajillo, sashimi de atún con hueva de trufa y aceite de soja o crujiente de queso provolone acompañado de mermelada de pimiento.

Tienen varios tipos de carnes a la brasa como la picaña asada con patatas y verduras o el medallón de solomillo de ternera, aunque también disponen de tataki de buey sobre verduras con crema al curry o de dados de presa ibérica a baja temperatura sobre queso de cabra acompañado de cebolla caramelizada. También hay otras opciones más elaboradas como el arroz meloso con gambón o el arroz meloso de pato.

Cuentan con postres caseros como la tarta tres leches, ganadora del concurso Entre Tapas de Dos Hermanas, o la de muerte por chocolate. También tienen una considerable selección de vinos tanto nacionales como extranjeros para acompañar cada una de las comidas que elaboran en las cocinas de El Aguador. También tienen opciones veganas, lo que lo convierte en un lugar perfecto para ir con grupos variados de personas y que todos se sientan como en casa.

El restaurante El Aguador se encuentra en la calle Historiador Juan Manzano, número 1, en el municipio sevillano de Dos Hermanas. Cuenta con una zona comedor interior amplia y acogedora, con decoración en madera, y con una terraza perfecta para los días soleados y las noches de verano. En Google Reseñas El Aguador de Condequinto cuenta con una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5 con más de 1.300 opiniones. Entre ellas destacan las que aseguran que la comida es de muy buena calidad, que los platos son contundentes y que tiene buena relación con el precio.

A fecha de octubre de 2025 este establecimiento abre de lunes a viernes, de 07:30 a 17:30 horas y de 20:00 a 24:00 horas. Los fines de semana, sábados y domingos, no ofrecen desayunos, por lo que el horario es de 12:00 a 17:00 y de 20:00 a 24:00 horas. El establecimiento admite reservas.