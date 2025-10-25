El mesón de Nervión en el que trabajan personas con discapacidad intelectual: "La comida estaba riquísima y la atención ha sido perfecta"
El Mesón Campeones aboga por la inclusión social de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual
Estas son todas las croquetas que podrás probar en el primer festival de croquetas de Sevilla
Gymkhana cervecera con tapas para celebrar los 30 años de Cruzcampo: como disfrutar de esta increíble fiesta
En pleno barrio de Nervión se encuentra uno de los establecimientos hosteleros más especiales de toda la ciudad de Sevilla, no solo por su comida abundante y su buena relación calidad/precio, sino por el servicio tan especial que ofrecen en este bar. Se trata del Mesón Campeones y si algo lo distingue del resto de restaurantes de Sevilla es que el 75% de su plantilla está formada por personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down.
El Mesón Campeones abrió sus puertas en agosto de 2019 a través de una iniciativa de la asociación sevillana Aspanri-Down cuyo objetivo era favorecer la inclusión de personas con discapacidad intelectual en el sistema laboral y en la sociedad.
Su carta
La carta del Mesón Campeones es muy amplia y tiene desde entrantes hasta platos más cocinados, quesos y chacinas, montaditos, productos provenientes del mar y, por supuesto, postres caseros que van variando a lo largo de la semana. Además, cuentan con menú infantil con varias opciones a elegir.
Entre sus entrantes hay patatas alioli, diferentes tipos de aliños, aguacate malagueño, con gremolata y queso de cabra, croquetas del chef o salmorejo cordobés, entre otros. También tienen opciones más elaboradas como arepas, lasaña de verdura, canelones de carrillada, huevos con jamón ibérico y foie, entrecot de ternera, solomillo con distintos tipos de salsa, boquerones fritos, cola de gambón frita, choco o adobo.
Cuentan con algunos montaditos como el de chorizo picante, el de pollo al whisky o el de pringá, y con un surtido de chacinas y quesos perfectos para abrir el estómago. También tienen caracoles en temporada. Además de su comida y postres, tienen una amplia selección de bebidas entre las que hay refrescos, diferentes vinos y cervezas o zumos.
El Mesón Campeones se encuentra ubicado en la calle José Luis de Casso, número 18, muy cerca del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Cuentan con 4,7 estrellas sobre 5 en Google Reseñas con más de 780 opiniones. Entre ellas aparecen la de Miguel Ángel L., que destaca que "la comida estaba riquísima y la atención ha sido perfecta" y donde además hace especial mención al servicio: "Quedamos encantados con el trato". Marisa M. añade que "es un lugar donde se alimenta el cuerpo y el alma" y asegura que "sales de allí con una dosis alta de felicidad y gratitud". El Mesón Campeones abre de jueves a domingo en horario de 13:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 24:00 horas. Los lunes, martes y miércoles permanecen cerrados.
También te puede interesar
Lo último
Contenido patrocinado