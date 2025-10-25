El mesón de Nervión en el que trabajan personas con discapacidad intelectual: "La comida estaba riquísima y la atención ha sido perfecta"

En pleno barrio de Nervión se encuentra uno de los establecimientos hosteleros más especiales de toda la ciudad de Sevilla, no solo por su comida abundante y su buena relación calidad/precio, sino por el servicio tan especial que ofrecen en este bar. Se trata del Mesón Campeones y si algo lo distingue del resto de restaurantes de Sevilla es que el 75% de su plantilla está formada por personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down.

El Mesón Campeones abrió sus puertas en agosto de 2019 a través de una iniciativa de la asociación sevillana Aspanri-Down cuyo objetivo era favorecer la inclusión de personas con discapacidad intelectual en el sistema laboral y en la sociedad.

Su carta

La carta del Mesón Campeones es muy amplia y tiene desde entrantes hasta platos más cocinados, quesos y chacinas, montaditos, productos provenientes del mar y, por supuesto, postres caseros que van variando a lo largo de la semana. Además, cuentan con menú infantil con varias opciones a elegir.

Entre sus entrantes hay patatas alioli, diferentes tipos de aliños, aguacate malagueño, con gremolata y queso de cabra, croquetas del chef o salmorejo cordobés, entre otros. También tienen opciones más elaboradas como arepas, lasaña de verdura, canelones de carrillada, huevos con jamón ibérico y foie, entrecot de ternera, solomillo con distintos tipos de salsa, boquerones fritos, cola de gambón frita, choco o adobo.

Cuentan con algunos montaditos como el de chorizo picante, el de pollo al whisky o el de pringá, y con un surtido de chacinas y quesos perfectos para abrir el estómago. También tienen caracoles en temporada. Además de su comida y postres, tienen una amplia selección de bebidas entre las que hay refrescos, diferentes vinos y cervezas o zumos.

El Mesón Campeones se encuentra ubicado en la calle José Luis de Casso, número 18, muy cerca del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Cuentan con 4,7 estrellas sobre 5 en Google Reseñas con más de 780 opiniones. Entre ellas aparecen la de Miguel Ángel L., que destaca que "la comida estaba riquísima y la atención ha sido perfecta" y donde además hace especial mención al servicio: "Quedamos encantados con el trato". Marisa M. añade que "es un lugar donde se alimenta el cuerpo y el alma" y asegura que "sales de allí con una dosis alta de felicidad y gratitud". El Mesón Campeones abre de jueves a domingo en horario de 13:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 24:00 horas. Los lunes, martes y miércoles permanecen cerrados.