La bodega centenaria del Aljarafe en la que sirven cachopos gigantes: "Excelente en todos los aspectos"

El pleno centro del pueblo sevillano de Mairena del Aljarafe se encuentra La Tarazana, un restaurante que nació hace más de 100 años como bodega fundada por Anastasio Colchero. Hoy se ha convertido en uno de los establecimientos mejor valorados del Aljarafe sevillano, en el que la comida de siempre, el buen vino y el ambiente familiar no faltan, todo ello con precios muy competitivos.

La Tarazana nació en el año 1917, pero no sería hasta la década de los 70 cuando se empezarían a introducir tapas en su carta. En la actualidad, aunque mantienen algunas tapas es recomendable comer a base de platos. El nombre de La Tarazana (también llamadas atarazanas) proviene de que originalmente se creó como bodega.

Qué comer en La Tarazana

Si hay algo que define a este restaurante es que en su cocina se elabora la comida de toda la vida, con guisos y preparaciones tradicionales que abarcan un amplio abanico de gustos, por lo que es un lugar recomendable para ir en grupo. Entre sus platos más demandados tienen lagrimitas de pollo, croquetas de diferente tipo, gambas al ajillo, choco y bacalao fritos, arroz negro con chipirones, solomillo al cabrales, patatas y huevo frito o un cachopo de grandes dimensiones que se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de este establecimiento.

Además de sus comidas también hay algunos fuera de carta y cuentan con un surtido de postres caseros como tarta de queso o de chocolate o tocino de cielo.

La Tarazana se encuentra en la calle Pozo Nuevo, en pleno centro del municipio sevillano de Mairena del Aljarafe. El establecimiento cuenta con una terraza de gran tamaño y un gran salón interior con un aspecto acogedor en el que hay multitud de mesas bajas, por lo que es perfecto tanta para los meses de calor como los de frío.

Este restaurante cuenta con una puntuación de 4.6 estrellas en Google Reseñas, donde hay más de 600 opiniones en las que se habla de este lugar como "excelente en todos los aspectos", tanto en comida como precios o trato del personal. Entre las reseñas más positivas destacan la de Álvaro P. que asegura que "hacía tiempo que no dan con un sitio así", o la de Chencho C., que comparte que "en una época donde todo parece efímero, este restaurante es una rareza".

A fecha de octubre de 2025 La Tarazana abre domingo, lunes y martes, de 12:30 a 16:00 horas. Jueves, viernes y sábado el horario es de 12:30 a 16:00 horas y de 20:30 a 24:00 horas. Los miércoles permanecen cerrados por descanso del personal.