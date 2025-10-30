Las diez pizzerías de Sevilla que plantan cara a las grandes por el título a la mejor de España

La tercera edición del Campeonato de España de Pizzas ha vuelto con más fuerza que nunca y en esta ocasión son hasta diez los establecimientos de Sevilla capital y algunos de sus pueblos los que han logrado colarse en la clasificación andaluza para luchar por el puesto a la Mejor Pizza de España 2025.

Del 30 de octubre al 23 de noviembre estos establecimientos estarán ofreciendo las creaciones con las que compiten en el certamen para que todas aquellas personas que lo deseen acudan a sus locales y puedan degustarlas y participar en la votación para estar en el podio.

Los clientes y clientas podrán votar por sus pizzas preferidas a través de la página web del III Campeonato de España de Pizzas. Además, quienes participen en la votación y firmen las redes sociales oficiales del campeonato entrarán en el sorteo de un Apple Watch.

Junto a las votaciones del público también habrá un equipo de inspectores gastronómicos que recorrerá los locales participantes para evaluar la masa, la combinación de ingredientes y, sobre todo, el sabor global de cada propuesta. De la suma de las evaluaciones del público y los inspectores saldrán los finalistas de “La Mejor Pizza de España 2025”.

Pizzerías que participan

La Bicicleta Pizzería (Dos Hermanas): Circus

La Pizza Circus es el espejo de su creador, Pablo, quiensiempre está haciendo payasadas. Y entre broma y broma, nace Circus, una pizza pensada para paladares diferentes y amantes de lo dulce y lo salado. Está hecha con masa utilizando el método biga (agua, sal, harina y aceite). La pizza lleva base de muzzarella, mezcla de quesos y gorgonzola, guanchale, copa, uvas moradas, mascarpone, nueces y miel. Tiene un precio de 17,90 euros.

Circus

Dulmi (Sevilla): Pizza Serranito

Inspirada en el clásico bocadillo sevillano, esta pizza rinde homenaje a los sabores más auténticos de Andalucía. Se hace con tomate, queso, pollo, jamón serrano, pimiento y salsa dulmi. Tiene un precio de 9,80 euros.

Pizza Serranito

Alimentari e Diversi (Sevilla): L'Autunno

“L'autunno” nace del deseo de unir los colores y los aromas de la estación más cálida en tonos y la más envolvente en sabores: el otoño. Está hecha con crema de calabaza, crema de gorgonzola dulce, mozzarella, salame picante, calabaza agridulce. Tiene un precio de 14,90 euros.

L'Autunno

La Teglia-Pizza al taglio (Mairena del Aljarafe): Acci

La Acci se hace con harina Tipo 1 ecológica molida a piedra, harina integral, levadura, sal, aceite oliva virgen extra. A la base le echan mascarpone, champiñones, guanciale romano, romero fresco, mozzarella y pecorino romano. Tiene un precio de 12,90 euros la versión pequeña, de 19,90 euros la mediana y de 35,90 euros la grande.

Acci

Berrinche "Amasa la fiera" (Utrera): La Fiera

La Fiera nace como la primera propuesta de pizza gourmet que cree Jesús Berido, propietario del local, al introducirse al mundo de la pizza napolitana. La masa de esta pizza se hace con harina de fuerza aroma tipo 1 de castillo, agua , levadura , sal y aceite de oliva. Lleva base blanca con carrillada ibérica, mozzarrella, pesto de albahaca, crujiente de parmesano, albahaca frita y mayonesa de jugo de carrillada. Tiene un precio de 16,50 euros.

La Fiera

Pinseria Il Forno (Sevilla): Pinsa Giuseppe

La Pinsa romana es una mezcla de harina de trigo soja y arroz, con una hidratación del 80% y fermentada entre 24 y 48 en mi establecimiento. La pinsa Giuseppe está hecha con mozzarella, mortadela de pistacho, pistacho, burrata y aceite. Tiene un precio de 14,95 euros.

Pinsa Giuseppe

Farina 23 (Sevilla): Zucca d'Autunno

Se trata de una creación que celebra el Otoño con ingredientes de temporada y el equilibrio perfecto entre tradición italiana y española. se ha elaborado con crema de calabaza, provola fresca ahumada, panceta ibérica y castañas tostadas a la trufa. Tiene un precio de 16.50 euros.

Zucca d'Autunno

Pizzería Al natural y ecológica (Sevilla): Sinfonía de nuestra tierra

“Sinfonía de Nuestra Tierra” recibe su nombre porque, al igual que una obra musical, cada ingrediente tiene su propio papel y todos se combinan en perfecta armonía. La masa está hecha con harina bio molida en piedra y bordes de mozzarella pura, salsa de tomate natural de los palacios, chía, mozzarella fior di latte, verduras bio, butifarra bio, naranja bio, mango bio, ricotta, mermelada de tomate, salsa de pistacho, nueces, quinoa. Tiene un precio de 17,90 euros.

Sinfonía de nuestra tierra

Rústica Napoletana (Cazalla de la Sierra): Silvestre

Pizza Silvestre es una propuesta que rinde homenaje a los sabores del bosque y a la elegancia de la montaña mediterránea. Está hecha con tomate sanmanzano, crema de búfala, cítricos de limón, pesto rojo y crujiente de parmesano junto con pesto rojo crujiente. Tiene un precio de 15 euros.

Silvestre

Al solito posto (Sevilla): Otoño en Sevilla

Pizza elaborada con harina de trigo, agua, levadura, sal, aove, calabaza, tomate cherry confitado, albahaca, anchoa y stracciatella de búfala. El resultado es una pizza equilibrada, cálida y llena de matices que evocan los sabores y colores del otoño. Tiene un precio de 15 euros.