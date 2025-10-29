Ruta de la Tapa de Bormujos 2025 con 26 tapas a precios especiales: fecha y bares que participan
El próximo fin de semana, desde el 3 de noviembre y hasta el próximo domingo, día 9, el municipio sevillano de Bormujos celebrará una nueva edición de su Ruta de la Tapa con un total de 26 tapas diferentes que se podrán degustar a lo largo de toda una semana en diferentes establecimientos de la localidad.
Un año más, este municipio ubicado a escasos minutos de Sevilla en coche celebra el talento y la creatividad de sus hosteleros y hosteleras, que hacen de Bormujos un lugar único. Tras el éxito de 2024, esta edición promete más sabor, más diversión y más oportunidades para que todos los asistentes puedan disfrutar.
Para poder disfrutar de esta cita gastronómica las personas interesadas podrán preguntar por la tapa o tapas participantes en cada uno de los bares y restaurantes que estén concursando en esta ocasión. Todas ellas tienen un precio único de 3,50 euros y las hay desde las más tradicionales hasta otras algo más innovadoras. Además, las personas que degusten estas elaboraciones podrán participar en el sorteo de hasta seis premios de 150 euros.
Todas las tapas que participan
- Abacería La Esquina: pisto con huevo
- Asador Las dos jotas: mousse de queso con salmón ahumado
- Asador Las dos Jotas: lingote de cochinillo con migas zapayo
- Bodega Pepe Girón: gofre de puré de patatas con carrillada ibérica guisada decorada con falso coral de zanahoria
- Bar La Magia: brioche de pollo con reducción de manzana
- Cervecería La Feria: carrillada del Dani
- Taberna Peneque: buñuelo de marisco
- Cocomá & Noddle Bar: ramen trufado
- Bodega Simeón: ensaladilla Simeón
- Bar Karlos: menudo de Karlos
- Peña Sevillista: alitas en salsa acevichada
- Bodega El Tinahón: croquetas de puchero caseras
- Las Lomas: pringosa gratinada
- Mesón El Canilla: arroz con marisco
- Marisquería Vamos al lío: albóndigas de novillo
- Marisquería Vamos al lío: merluza en salsa de pimiento del piquillo
- Restaurante L'Agustina: Donuts de tortilla
- The old Kiwi: flauta de chili con carne
- De piko n' Piko: torta de Inés Rosales con pollo al curry y salsa de chili dulce
- La Moderna: pan de cristal tostado, mayonesa y lomo de caballa en aceite
- Bahía Aljarafe: ensaladilla Bahía
- Bar Las Niñas: taquitos gourmet
- Ruota: patatas aliñadas
- Ruota: cazuela de choco a la sanluqueña
- Cervecería El Variaíto: atún al horno
- Monte Tradición: risotto de carrillada
Esta cita gastronómica no solo invita a disfrutar de los mejores sabores, sino que impulsa la economía local de este pueblo del Aljarafe y fomenta la creación de empleo en sus diferentes locales.
