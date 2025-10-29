Ruta de la Tapa de Bormujos 2025 con 26 tapas a precios especiales: fecha y bares que participan

El próximo fin de semana, desde el 3 de noviembre y hasta el próximo domingo, día 9, el municipio sevillano de Bormujos celebrará una nueva edición de su Ruta de la Tapa con un total de 26 tapas diferentes que se podrán degustar a lo largo de toda una semana en diferentes establecimientos de la localidad.

Un año más, este municipio ubicado a escasos minutos de Sevilla en coche celebra el talento y la creatividad de sus hosteleros y hosteleras, que hacen de Bormujos un lugar único. Tras el éxito de 2024, esta edición promete más sabor, más diversión y más oportunidades para que todos los asistentes puedan disfrutar.

Para poder disfrutar de esta cita gastronómica las personas interesadas podrán preguntar por la tapa o tapas participantes en cada uno de los bares y restaurantes que estén concursando en esta ocasión. Todas ellas tienen un precio único de 3,50 euros y las hay desde las más tradicionales hasta otras algo más innovadoras. Además, las personas que degusten estas elaboraciones podrán participar en el sorteo de hasta seis premios de 150 euros.

Todas las tapas que participan

Abacería La Esquina: pisto con huevo

Asador Las dos jotas: mousse de queso con salmón ahumado

Asador Las dos Jotas: lingote de cochinillo con migas zapayo

Bodega Pepe Girón: gofre de puré de patatas con carrillada ibérica guisada decorada con falso coral de zanahoria

Bar La Magia: brioche de pollo con reducción de manzana

Cervecería La Feria: carrillada del Dani

Taberna Peneque: buñuelo de marisco

Cocomá & Noddle Bar: ramen trufado

Bodega Simeón: ensaladilla Simeón

Bar Karlos: menudo de Karlos

Peña Sevillista: alitas en salsa acevichada

Bodega El Tinahón: croquetas de puchero caseras

Las Lomas: pringosa gratinada

Mesón El Canilla: arroz con marisco

Marisquería Vamos al lío: albóndigas de novillo

Marisquería Vamos al lío: merluza en salsa de pimiento del piquillo

Restaurante L'Agustina: Donuts de tortilla

The old Kiwi: flauta de chili con carne

De piko n' Piko: torta de Inés Rosales con pollo al curry y salsa de chili dulce

La Moderna: pan de cristal tostado, mayonesa y lomo de caballa en aceite

Bahía Aljarafe: ensaladilla Bahía

Bar Las Niñas: taquitos gourmet

Ruota: patatas aliñadas

Ruota: cazuela de choco a la sanluqueña

Cervecería El Variaíto: atún al horno

Monte Tradición: risotto de carrillada

Esta cita gastronómica no solo invita a disfrutar de los mejores sabores, sino que impulsa la economía local de este pueblo del Aljarafe y fomenta la creación de empleo en sus diferentes locales.