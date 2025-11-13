El bar de Sevilla en el que siguen haciendo los guisos de las abuelas andaluzas: "El último sitio puro que queda en la ciudad"

En el corazón histórico de Sevilla, lejos del bullicio del turismo masivo y de una cocina más vanguardista, se encuentra el restaurante Er Caserío, un espacio que conserva la esencia de la comida de siempre, la de las abuelas andaluzas, con guisos caseros de cuchara que no dejan indiferente ni a lugareños ni a visitantes.

El local en el que se encuentra abrió sus puertas hace más de 60 años, en 1962, con el mismo nombre, aunque con diferente dueño al que hay en la actualidad, ya que en los 90 se hace con la gestión del negocio José María Díez, quien era socio por aquel entonces, junto a Ana Guerra, su mujer. Más tarde también se sumarían a este restaurante familia Alejandro Díez, el hijo de ambos, y José Luis Lebreros, su yerno. Juntos mantendrían la carta que había por entonces, lo que le otorgaría un valor incalculable como restaurante en un contexto en el que los guisos tradicionales se estaban perdiendo en los establecimientos hosteleros.

Guisos de toda la vida

Entre los platos que se pueden encontrar en Er Caserío destacan sus guisos caseros, como las patatas guisadas, puchero, lentejas con chorizo, fabes con almejas, potaje de alubias o menudo con garbanzos.

También elaboran carrillada al vino tinto, espinacas con garbanzos, solomillo al whisky, arroz con pollo y verduras, albóndigas, chocos fritos, croquetas o solomillo al roquefort. Junto a sus guisos tienen otros platos como tomate aliñado, capricho de tomate y atún ahumado, bacalao con tomate o chuleta de vaca frisona. Recientemente, han incorporado desayunos a su carta, teniendo desde la tradicional tostada de jamón hasta la que lleva pringá o huevo frito. Cuentan con algunos postres caseros, como su flan de crema de orujo, y con varios vinos que son perfectos para acompañar cada una de sus comidas.

El restaurante Er Caserío se encuentra en la calle Acetres, número 7, en pleno Casco Antiguo de la ciudad. El establecimiento cuenta con un amplio salón interior de aire rústico y muy acogedor, perfecto para comer los días de frío. Este negocio cuenta con una puntuación de 4,9 estrellas sobre 5, convirtiéndose en uno de los mejor puntuados de toda la ciudad. Entre las menciones que hacen de él, destacan la calidad y el sabor de sus comidas, la buena relación con el precio y el trato de sus trabajadores hacia los clientes. Alejandro P. compartía hace solo unos meses que es un gusto "la comida de verdad" en este establecimiento, mientras que Roge V. asegura que es "el último sitio puro que queda en Sevilla". Er Caserío abre de lunes a sábado, desde las 08:00 hasta las 18:00 horas de manera ininterrumpida, por lo que se puede tanto desayunar como almorzar en él. Los domingos permanecen cerrados por descanso del personal.