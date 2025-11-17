Bizcochitos gratis durante la inauguración de una pastelería en el barrio de Nervión este martes

Este martes, 18 de noviembre, tendrá lugar la inauguración de la pastelería 121º Grados en pleno barrio de Nervión y para celebrarlo estarán regalando hasta 500 bizcochos pequeños a quienes pasen por su nuevo local ubicado en la calle Benito Mas y Prat, número 5. El objetivo con este obsequio por la nueva apertura es que todo el mundo pueda probar cómo son los productos que ofrecerán en la pastelería 121º Grados.

Dos apasionados pasteleros

Detrás de estas creaciones de alta calidad se encuentran las manos Antonio y Paco, dos apasionados de la pastelería unidos por caminos inesperados y un profundo amor por su oficio.

Antonio, cordobés de nacimiento y sevillano de adopción, dio sus primeros pasos en el mundo culinario tras estudiar cocina en Córdoba y perfeccionar sus habilidades en prestigiosas pastelerías de Sevilla. Es aquí donde conocería a Paco, quien estuvo a punto de dedicarse a la mecánica, pero por cosas del azar acabaría aterrizando en una pastelería clásica donde descubrió su verdadera vocación entre masas, aromas y recetas tradicionales.

Desde 1998, ambos no han dejado de formarse y perfeccionar su arte, creando juntos un proyecto que une la alta pastelería y la innovación bajo el sello de 121º Grados, dedicado a ofrecer lo mejor tanto a clientes particulares como a negocios de hostelería entre los que están el restaurante María Trifulca o el Catering Guadalquivir. Juntos han sido capaces de convertir su pasión por la pastelería en el motor de una aventura que sigue conquistando paladares en Sevilla.

El origen de la pastelería se encuentra en su obrador de Palomares del Río, desde donde hace más de 20 años se dedican a la alta pastelería para hostelería. Es en este lugar es donde se gestan las recetas tradicionales y las innovaciones más sabrosas, combinando técnicas artesanales con materias primas seleccionadas.

En el caso de Nervión, este nuevo local no solo pretende ser un establecimiento más, sino convertirse en un espacio referente dedicado a los sabores auténticos y a la mejor pastelería y repostería en los que la calidad está garantizada. Desde este martes, 18 de noviembre, sus postres, tartas, bizcochos, croissants y otras felicidades además de sus panes artesanos, estarán al alcance de todo el mundo.