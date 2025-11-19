El restaurante a una hora de Sevilla perfecto para hacer una escapada rural mágica y comer como nunca

En pleno corazón del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva, se encuentra uno de los restaurantes más aclamados de la provincia por su indiscutible calidad y su inmejorable servicio. Se trata de Lieva, un refugio gastronómico ubicado en la localidad onubense de Fuenteheridos que está a algo más de una hora de Sevilla capital y que es un destino perfecto para escaparse un fin de semana.

Tal y como describen en su web, "Lieva es una invitación a vivir la dehesa con todos los sentidos" en el que cada detalle es una experiencia auténtica e inmersiva. Tras los fogones de este enclave culinario se encuentra el chef Javier Abascal, quien estudió en la Taberna Alabardero y debutó en Los Marines de la sierra de Huelva, donde comenzaría a tener atracción por la casquería y el cerdo ibérico. En Lieva una carta basada en los productos ibéricos "con una visión actualizada y creativa de la tradición" que no dejan indiferente a ningún estómago.

Algunas de sus especialidades

Haciendo alarde de ese gusto por los productos ibéricos, algunas de las especialidades de este restaurante van desde el abanico ibérico hasta la pluma, el solomillo o la presa. También tienen entrantes fríos como paté casero, papas del terreno aliñadas con salchichón y lima, selección de quesos de Aracena o tabla de embutidos. Respecto a los entrantes calientes hay desde brioche de carrillada, croquetas o albóndigas ibéricas.

Respecto a sus guisos, cuentan con carrillera al romero, castañetas guisadas, ragú de caza o arroz de temporada. También tienen algunos pescados de las costas onubenses que van variando según la semana. Entre sus postres caseros destacan la tarta de queso, la de fondue de chocolate, tiramisú de mango, o la tartaleta de frutos rojos, chantillí de pistacho y chocolate blanco.

El restaurante Lieva se encuentra en la N433 de la localidad de Fuenteheridos. El establecimiento cuenta tanto con una zona de comedor interior con un aspecto acogedor y en el que se cuida cada detalle y con una terraza muy agradable. Cuentan con una puntuación de 4,8 estrellas sobre 5 en Google Reseñas a fecha de noviembre de 2025. Abren martes, miércoles, jueves y domingo, de 13:30 a 17:00 horas, y viernes y sábado, de 13:30 a 17:00 horas y de 20:30 a 24:00 horas. El restaurante Lieva fue reconocido por la Guía Macarfi como una de las 15 mejores aperturas de 2024 en España y está incluido en su guía de 2025.

Un pequeño pueblo en la Sierra de Aracena

Fuenteheridos, Manantial de la Sierra, es un pequeño pueblo situado en el centro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, un lugar que se extiende por el norte de la provincia onubense y que es uno de los espacios protegidos más importantes de la región andaluza. La localidad se encuentra en una zona de dehesas y pequeñas elevaciones cubiertas, predominantemente, de bosques de encinas, alcornoques, castaños y monte bajo, por donde cursan numerosos arroyos, conformando un paisaje de extraordinaria belleza y atractivo.

Más allá del mágico entorno de este pueblo, perfecto para una escapada rural, el municipio está conformado con calles estrechas y empedradas rodeadas de casas blancas, propias de la arquitectura de los pueblos andaluces, que forman un conjunto armonioso y acogedor, catalogado como Bien de Interés Cultural. Son especialmente interesantes la Iglesia del Espíritu Santo, la Plaza del Coso con la Fuente de los Doce Caños, y la finca "Villa Onuba", que contiene un precioso jardín botánico, aunque no está abierto al público.