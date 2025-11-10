Este es el hotel más asequible de Sevilla que ha recibido la prestigiosa Llave Michelín

Además de la conocida Estrella, la Guía Michelín cuenta con otra condecoración especial, la Llave Michelín, en este caso destinada a los hoteles que cumplen con una serie de características que los hacen excepcionales. Entre ellas está que el hotel sea un destino en sí mismo, la excelencia en arquitectura y diseño interior, la calidad y coherencia del servicio, la personalidad y autenticidad del establecimiento y la capacidad de ofrecer una experiencia única a un precio justo.

Es este último criterio el que hace que solo uno de los cuatro hoteles de Sevilla que han recibido el distintivo de la Llave Michelín lleve por bandera tener un precio más asequible en relación con los servicios que ofrece. Se trata del hotel Vincci Selección Unuk GL, un establecimiento de cinco estrellas gran lujo ubicado en pleno centro histórico de Sevilla, un hotel boutique que combina elementos históricos y modernos, ofreciendo una experiencia de estancia selecta y detallista.

Como expresan desde la propia Guía Michelín, estos establecimientos "facilitan la planificación de tu viaje (...) con su combinación de hospitalidad impecable y ubicaciones privilegiadas".

Hotel Vincci Seelección Unuk GL

En pleno casco histórico de la ciudad, este hotel cuenta con una Llave Michelín, logrando algo poco habitual, tal y como expresan desde la Guía Michelín: "Equilibrar lo tradicional y lo contemporáneo con total naturalidad". Este hotel ocupa dos casas contiguas, una de ellas de aspecto más clásico y la otra con estética industrial, dos estilos que aunque parecen antagonistas conviven en perfecta armonía.

En su interior se pueden aprecias desde vigas de madera hasta escaleras de mármol y barandillas de hierro forjado, con baños ultramodernos, cafeteras Nespresso y un patio con techo retráctil. El hotel cuenta con un total de 34 habitaciones y una terraza panorámica en la que hay una piscina de agua salada con unas vistas inigualables.

También hay zona wellness, el servicio de mayordomía y la posibilidad de contar con un entrenador personal, "convierten a este establecimiento en una opción sofisticada para disfrutar de la capital de Andalucía con calma y estilo". En lo que al precio se refiere, teniendo en cuenta los servicios y particularidades de este hotel, existen habitaciones desde 200 euros la noche en la temporada de invierno.

Vincci Hoteles es un proyecto que nace de la mano de Rufino Calero, tras más de 50 años de experiencia en el sector. Calero perteneció a esa generación de empresarios del sector turístico que se hicieron a sí mismos y lograron hacer de España un destino de primer orden.

En 2001 se constituyó Vincci Hoteles, un grupo hotelero actualmente presente en España, Portugal, Grecia y Túnez, con una clara estrategia diferenciadora que le ha permitido tener un crecimiento continuado y con numerosos proyectos de futuro. La cadena apuesta por un modelo de negocio de establecimientos de cuatro y cinco estrellas con vocación internacional, con una excelente ubicación, un servicio de máxima calidad y, en el que cada proyecto, tiene su propia personalidad.