El palacio escondido en el centro de Sevilla que se sale del circuito turístico habitual: "Sencillamente espectacular"

En pleno centro de Sevilla, muy cerca de las Setas de la Encarnación, en la calle Cuna, se encuentra una de las joyas arquitectónicas e históricas más escondidas de la capital: el Palacio de la Condesa de Lebrija, una construcción del siglo XVI que pasa desapercibida incluso para sevillanos y sevillanas y que queda lejos de los circuitos turísticos más habituales de la ciudad.

A pesar de que sus orígenes se fechan al acabar la Edad Media, este palacio no empezaría a cobrar vida hasta el siglo XX, concretamente hasta el año 1901, cuando doña Regla Manjón Mergelina, Condesa de Lebrija, antecesora de los actuales propietarios, compra y restaura la casa familiar durante trece años.

Regla Manjón fue una ilustre dama, culta y apasionada por la arqueología. Fue la primera mujer académica de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y dos años más tarde por sus méritos y circunstancias, fue elegida académica correspondiente por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y desde 1.922, formó parte de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Sevilla.

Gracias a su interés por a historia y el coleccionismo, la condesa engalanaría la planta baja con tesoros artísticos tales como una colección de mosaicos romanos o piezas arqueológicas de diferentes épocas y culturas. También doto sus habitaciones de elementos procedentes de diferentes periodos artísticos, como zócalos de azulejos sevillanos, procedentes de un convento en ruinas o artesonado de un palacio de Marchena. Todo esto convertiría la casa en un auténtico museo en el que tanto la arquitectura como lo que albergaba eran dignos de admiración.

Visitas al palacio y opiniones

Estas circunstancias darían lugar a que, años más tarde, la casa palacio quedara abierta al público para que tanto sevillanos como visitantes pudieran conocer y disfrutar de su legado. En la actualidad este edificio es uno de los que pasan más desapercibidos tanto por turistas como lugareños.

Algunas de las personas que han tenido la oportunidad de verlo han dicho de él que se trata de "uno de los más impresionantes de Sevilla", del que destacan sobre todo la colección de mosaicos, o que es "absolutamente maravilloso", como aseguraba Francisco Javier F. hace solo tres meses en Google Reseñas, o "sencillamente espectacular", según Juan José M. hace una semana.

Actualmente, el Palacio de la Condesa de Lebrija abre todos los días 10:00 a 18:00 horas, siendo el último pase 45 minutos antes del cierre. La tarifa general para acceder al edificio es de 15 euros por persona, pero es posible visitar la planta baja de manera gratuita los viernes a las 10:00 horas, sin reserva y respetando el aforo de la casa. Los niños y niñas de 6 a 12 años pagarán un precio reducido de 6 euros mientras que los grupos de más de 15 miembros podrán pagar 10 euros por persona. Las entradas pueden adquirirse a través de la página web del palacio.