Sevilla, elegida como uno de los mejores destinos para visitar en Europa en 2026

Conde Nast Traveler, la revista especializada en viajes y estilo de vida ha realizado un año más la selección de los mejores destinos para visitar de Europa durante este 2026 y entre todos ellos Sevilla ha salido elegida como esa ciudad que nadie puede perderse el próximo año.

La lista elaborada por el prestigioso medio de viajes forma parte de un proyecto global en el que, de manera conjunta, todas las ediciones de Condé Nast Traveler en España, Reino Unido, India, Alemania, Oriente Medio, China, Estados Unidos e Italia crean diferentes listados sobre los destinos que visitar en anualmente, incluyendo una lista global y otra con los pueblos y ciudades que visitar en España y Portugal. Lugares que por razones culturales, gastronómicas o de aperturas hoteleras, merecen una escapada cercana y fomentan las ganas de viajar.

Estas listas en la que se incluyen países, ciudades y regiones se seleccionan en función de las nuevas aperturas y las ofertas más interesantes, con información proporcionada por su red de colaboradores y expertos de todo el mundo.

Sevilla, uno de los mejores destinos de Europa

Tras un proceso de investigación, el equipo de Condé Nast Traveler España ha elegido Sevilla como destino de Europa que nadie puede perderse este 2026. Esto se ha debido, principalmente, a la escena gastronómica, llena de innovación, así como a la inauguración de hoteles de lujo que han tenido lugar recientemente en la ciudad. Además, la capital andaluza también se incluye en el listado de los 12 destinos de España y Portugal para el 2026.

La publicación destaca que Sevilla podría describirse como, “la ciudad más bonita de España, que hace tiempo que dejó atrás su fama de poco disruptiva y anclada en su legado”.

Una ciudad que en los últimos años destaca por su gastronomía, tal y como relatan los editores que han formado parte de esta publicación:“Bullen aquí los chefs emprendedores, como Marcos Nieto que contribuye a la reputación de Sevilla como ciudad gastronómica a tener en cuenta en 2026 o los restaurantes Cañabota, uno de los restaurantes más emblemáticos de Sevilla, junto con Jaylu, Casa Ruperto, Yebra y otros locales más nuevos que están abriendo por toda la ciudad”. Condé Nast Traveler también resalta de Sevilla su apuesta por la hotelería de lujo: “Las marcas internacionales están apostando por Sevilla, que pronto se situará como el tercer destino de lujo más potente de España, después de Madrid y Mallorca”.

De todos los destinos elegidos para visitar en 2026 en Europa, Sevilla es la única ciudad española que aparece en el listado. Entre los mejores lugares para conocer, también el próximo año, de España y Portugal, los lugares nacionales que comparten un lugar privilegiado con Sevilla son: