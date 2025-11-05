El imponente castillo con más de seis siglos que está en mitad de un cerro a solo media hora de Sevilla

A solo media hora de Sevilla capital, en el municipio sevillano de Mairena del Alcor, se encuentra uno de los castillos con una denominación más curiosa de toda la provincia: el Castillo de Luna. Este se alza sobre un cerro situado junto al complejo de los molinos hidráulicos harineros De Campo, y de manera equidistante de las actuales fuentes públicas conocidas como Gorda y Arconchel que están en el pueblo.

Esta localización, que coincide con el puerto de entrada de la Vega hacia las terrazas de Los Alcores, es un puesto de vigilancia privilegiado desde el que se controla visualmente la Vega de Carmona, la población y el tránsito de los caminos y veredas antiguamente frecuentados por los trabajadores del campo, los viajeros y los ganaderos que acudían a la primera feria de ganado de Andalucía, la de Mairena del Alcor.

Algo de historia

Los últimos estudios realizados a esta construcción fechan su origen en el siglo XIV, hacia finales de la Edad Media, concretamente en el año 1342. Esto se produciría tras la donación del lugar de Mairena a Don Pedro Ponce de León por parte del rey Alfonso XI, como parte del programa de repoblación y fortificación de la campiña sevillana, en compensación por la ayuda prestada en las campañas militares de la batalla del Salado y el Sitio de Algeciras.

Su construcción se realizó en 4 fases repartidas desde mediados del siglo XIV hasta el primer tercio del siglo XVI y por la forma que tiene la fortaleza, es considerada como una de las primeras construcciones dedicadas a la defensa artillera. No obstante, junto al castillo se encuentra el Parque del Olivar, en el que se han hallado estructuras previas a la construcción de este castillo, tales como muros y silos de diferentes dimensiones que se hallan dispuestos a lo largo de la manzana.

A partir de la segunda mitad del siglo XVI y bajo el reinado de los Reyes Católicos el castillo perdió su sentido defensivo y cayó en el abandono. A principios del XIX, siguiendo los consejos dados por las tropas francesas de ocupación, fue utilizado por un corto espacio de tiempo como cementerio municipal del que aún permanecen algunos enterramientos entre sus murallas, y de forma más continuada como cerca para guardar ganado e incluso como cantera para reutilizar sus elementos constructivos en edificaciones cercanas.

La ruina en la que sumió a la familia el XII Duque de Osuna, Mariano Téllez Girón, forzó la enajenación de la fortaleza en 1879 a favor de Felipe Delgado Aguilera, vecino de la población. Esta coyuntura dará lugar al comienzo de una nueva etapa en la historia del monumento.

En esta zona el cultivo del olivo es relativamente reciente, coincidiendo posiblemente con el fin de la función defensiva del castillo, ya que con anterioridad esta zona estaría habitada. La parcela no siempre fue única, sino que es fruto de la compra de los campos que rodeaban al castillo por Jorge Bonsor con una finalidad productiva y funcional, creando un cinturón verde que preservaba el aislamiento tradicional de la fortaleza. Conservó el cultivo del olivo y el almendro y los fosos que aún no habían sido excavados los dedicó a la siembra de cereales y legumbres para uso doméstico.

En el año 1907 el arqueólogo Jorge Bonsor decide trasladar su residencia habitual al Castillo de Luna. Tras su muerte el 15 de agosto de 1930 la familia Peñalver-Simó, y en particular su viuda Dolores Simó con quien contrajo matrimonio tres años antes en segundas nupcias pasarán a ser los garantes de la conservación del Legado del Castillo de Mairena del Alcor. Aún acuciada por las consecuencias de la Guerra Civil, Dolores y su familia procuraron conservar unidos el Castillo y sus colecciones, lo que ha permitido a día de hoy reconstruir la herencia patrimonial recibida.

Visitas al Castillo de Luna

Tal y como queda recogido en la página de la Diputación de Sevilla, en el año 2001, con la cesión gratuita del Castillo y el olivar por parte de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Mairena del Alcor, y la adición de la parcela que linda con las traseras de la Calle Real, se dio forma definitiva al nuevo parque en cuya planificación prima la preservación, fomento y difusión de sus valores patrimoniales tradicionales.

Con el objetivo de crear un espacio de socialización del conocimiento se ha creado un programa de actividades que ha permitido la entrada del público a la fortaleza a través de la oferta de visitas guiadas y la celebración de conciertos, representaciones teatrales y diversas actividades lúdico-educativas. En la actualidad el castillo forma parte del conjunto monumental junto a la Oficina de Turismo y la Casa Palacio y para poderlo visitar es necesario hacer una reserva previa con al menos una semana de antelación enviando un correo electrónico a turismo@mairenadelalcor.es o llamando al 690 729 317. El horario de visitas es de miércoles a domingo, de 10:00 a 14:00 horas, y jueves y viernes, de 18:00 a 20:00 horas.