Sevilla acogerá su I Feria Medieval en noviembre y tendrá entrada gratuita: fecha, ubicación y actividades

El fin de semana del 28 al 30 de noviembre, durante el viernes, sábado y domingo de final de mes, el Parque del Alamillo volverá a la época de la Edad Media durante la celebración de la I Feria Medieval de Sevilla – Occasus Alamillo 2025. Se trata de un encuentro único junto al río, donde la historia, la fantasía y el entretenimiento se darán la mano en un ambiente lleno de color y tradición abierto a todos los públicos y con acceso completamente gratuito.

Qué encontrará en la Feria Medieval

A lo largo de tres jornadas este gran parque sevillano se convertirá en una ciudad medieval con una programación de actividades muy variada y pensada para todas las edades y gustos. Entre las más destacadas los asistentes encontrarán:

Mercado medieval , en el que habrá artesanía, puestos temáticos y tabernas ambientadas en la época del medievo.

con acertijos y actividades sorpresa. Espacios familiares con juegos, actividades didácticas y rincón infantil.

Todas estas actividades se realizarán, además, en un entorno con una cuidada ambientación, banquetes, brebajes y un espacio que transportará a cada visitante a un auténtico mundo medieval y de fantasía.

Horarios de la feria

La I Feria Medieval de Sevilla – Occasus Alamillo 2025 se celebrará del viernes, 28 de noviembre, al domingo día 30. El horario de la muestra será el siguiente:

Viernes 28 de noviembre : 17:00 a 22:00 horas.

: 17:00 a 22:00 horas. Sábado 29 de noviembre : 10:00 a 22:00 horas.

: 10:00 a 22:00 horas. Domingo 30 de noviembre: 10:00 a 20:00 horas.

Con más de 680.000 habitantes, es la primera vez que la ciudad de Sevilla acogerá un mercado medieval de estas características, algo que ya se venía haciendo con asiduidad en muchos de los pueblos de la provincia y que ha ganado especial fama a lo largo de los años, como es el caso del Mercado Medieval de Gines, el de Alanís o el del Castillo de las Guardas, entre muchos otros que recorren los municipios sevillanos. Ubicar la primera muestra de este tipo en la capital sevillana en un lugar como el Parque del Alamillo supone un atractivo no solo para quienes se sienten atraídos por este tipo de citas históricas sino por quienes deseen pasar el fin de semana en un entorno más natural sin salir de la ciudad.

Los mercados medievales ejercen una profunda atracción entre la población moderna porque representan una ventana al pasado que combina historia, cultura y entretenimiento en un solo espacio. Estas ferias permiten a las personas escapar por un momento de la vida cotidiana y sumergirse en una atmósfera que evoca tiempos pasados en los que los colores, los sonidos y los aromas transportan a otra época.