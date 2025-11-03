Feria de Cerámica Artesanal de Sevilla: venta de productos, exposición y demostraciones gratuitas el próximo fin de semana

El próximo fin de semana, durante los días 8 y 9 de noviembre, el Patio de la Diputación de Sevilla acogerá una nueva edición de la Feria Provincial de Cerámica Artesanal, que en esta ocasión celebra su cuarto año en el marco de la Muestra de la Provincia, los Pueblos en el Corazón de Sevilla, organizada por el Área de Cultura y Ciudadanía. El acceso a esta muestra es completamente libre y gratuito.

Tal y como expresan desde la propia Diputación, Sevilla es un museo de la cerámica a cielo abierto, una provincia con una larga y rica trayectoria alfarera y cerámica, ininterrumpida desde siglos. A lo largo del tiempo, la actividad alfarera ha sido un pilar fundamental para generación de empleo y de riqueza. Ha sido determinante a la hora de conformar urbanísticamente los barrios que ocupaban.

La Provincia ha sabido conservar un rico patrimonio cerámico, resultado de esta larga trayectoria artística y artesana. Nuestra cerámica es conocida, valorada y estudiada internacionalmente, llegando a ocupar vitrinas en cualquier museo o colección que se precie. Este reconocimiento internacional nos sitúa entre las más prestigiosas en el mundo de las artes decorativas.

Horarios de la feria

A lo largo del sábado y el domingo, todo aquel que esté interesado en conocer de primera mano la producción cerámica de una provincia en la que esta actividad es tan importante como es Sevilla, podrá acercarse al Patio de la Diputación de Sevilla (Avenida Menéndez Pelayo). El horario de la cita es el siguiente:

Sábado, 8 de noviembre, de 11:00 a 20:00 horas, de manera ininterrumpida.

Domingo, 9 de noviembre, de 11:00 a 18:00 horas, de manera ininterrumpida.

En esta Muestra Provincial de Cerámica Artesana participarán talleres de cerámica artesanal que tengan su sede en la provincia de Sevilla, incluyendo la capital, escuelas de formación en materia de cerámica artesanal, asociaciones de ceramistas o de promoción de la cerámica artesanal en nuestra provincia, ceramistas nóveles y participantes en el concurso de exhibición internacional de torno alfarero.

Además de la exposición y venta de piezas, la feria contará con demostraciones en vivo de técnicas de modelado y decoración cerámica, permitiendo a los visitantes ver de cerca la maestría de los ceramistas. Esta iniciativa parte del objetivo de acercar el arte de la cerámica al gran público y fomentar la valoración de un oficio con profundas raíces en la región.