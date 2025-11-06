El pueblo de Sevilla en el que combatieron las legiones de Julio César: es pequeño y tiene un curioso nombre

En la Campiña sevillana, entre Osuna, Écija y Marchena, se encuentra un pequeño municipio de algo más de 3.000 habitantes, con un curioso nombre cuya historia comienza en tiempos previos a Roma. Se trata de Lantejuela, un pueblo de estilo rural rodeado de campos de cereales y olivos y con una de las lagunas más famosas de la provincia sevillana. Su pasado así como el porqué de su nombre lo convierten en un enclave especial que pasa desapercibido al turismo, pero que merece la pena conocer.

La historia de Lantejuela

Son varios los estudios que concluyen que el primer foco poblacional de lo que hoy es Lantejuela tiene sus orígenes en los tiempos previos a la conquista romana. Otros investigadores sitúan en estas tierras la ciudad de Munda, una colonia romana en la Hispania romana que se conoce principalmente por la batalla de Munda, librada en sus alrededores el 17 de marzo de 45 a.C. Esto situaría en el actual municipio a las legiones de Julio César, quienes tuvieron que luchar contra los partidarios de Pompeyo.

Sea como fuere, los estudios históricos coinciden en que hubo presencia del Imperio Roma en este lugar de la campiña. Tras la presencia romana también pasarían por estas tierras árabes y cristianos. En tiempos del rey Felipe II, Lantejuela quedó bajo el señorío de los condes de Ureña, dependiendo de la 'Casa Ducal de Osuna' aunque durante el reinado de Fernando VII, en el siglo XIX, se le concedió el título de villa y se emancipó definitivamente de la ciudad ursaonense.

En la actualidad Lantejuela se ha erigido como un pueblo con una población de algo más de 3.000 habitantes que destacan por su amabilidad y hospitalidad en un entorno relajado rodeado de extensos campos.

El porqué de su nombre

No se conoce con exactitud la procedencia del término que le da nombre a este municipio sevillano. Existen leyendas que aseguran, por un lado, que viene de la palabra "lentejuela" y, por otro, que la acepción deriva de “Tío Lentejas”, apodo de un rico hacendado propietario de grandes extensiones. Estas versiones no son más que historias populares que aún hoy se cuentan.

Sin embargo, existen documentos que prueban que en las inmediaciones de la actual Lantejuela sin fecha precisa, se encontraron varias pepitas de oro enterradas bajo el suelo, a las que podría habérseles llamado lentejuelas de oro, de ahí un posible porqué de este nombre.

A Lantejuela también se la conoce como ‘Tierra de Lagunas’ debido Complejo Endorreico del municipio, protegido como Reserva Natural. La Laguna del Gobierno, la principal de este complejo, tiene agua todo el año y en ella se avistan especies de alta vulnerabilidad, lo que atrae a muchos científicos e investigadores internacionales al municipio. En este entorno adquieren especial importancia los atardeceres, con unas luces y unos colores que vale la pena conocer.

Más allá del enclave en el que se encuentra, en Lantejuela el visitante puede encontrar la calma de un pueblo sencillo, en el que se come bien en cualquiera de sus bares y en el que además destaca la gastronomía a base de guisos así como de los productos propios de esta tierra, especialmente del espárrago.

El centro neurálgico de Lantejuela está en la Plaza de España, en la que se alza la Iglesia de la Purísima Concepción. Este templo es de mediados del siglo XX, construido sobre otro de época barroca. También destacan la Ermita del Carmen o la Vereda de la Huerta, un lugar especial para dar un paseo y disfrutar de la tranquilidad de esta localidad.