Este pueblo de Sevilla se convertirá en un gran Belén viviente solo durante el fin de semana: es el más antiguo de la provincia

Este fin de semana, durante los días 6, 7 y 8 de diciembre, el municipio sevillano de Alcalá del Río, ubicado en la Vega del Guadalquivir y a media hora de la capital en coche, celebrará la XIX edición de "Sucedió en Belén", su popular Belén viviente que se ha convertido en una de las citas más esperadas del año tanto para lugareños como visitantes.

A lo largo de tres jornadas el casco histórico municipio volverán a transformarse en el escenario del Nacimiento de Jesús con el belén viviente más veterano de la provincia de Sevilla. Para ello las calles de la localidad se convertirán, una vez más y desde hace casi 20 años. En una recreación única de la ciudad de Belén, con casi un centenar de pases durante los tres días que tenga lugar este evento.

Como si de un día de hace veinte siglos se tratara, la bulliciosa rutina de un mercado da paso a una casa, donde una joven recibe la visita de un ángel para anunciarle que es la elegida de Dios. Presurosa, corre a contar la buena nueva a su prima Isabel. El Decreto Romano obliga a la joven, junto con su esposo, a empadronarse en Belén. Mientras buscan posada y todos les cierran las puertas, unos pastores son visitados por un ángel que les anuncia que el Salvador está pronto a nacer. Tres Reyes venidos de Oriente visitan a Herodes hasta que el canto del Aleluya señala que el Señor nació.

Aunque explicada de manera muy escueta, esa es la representación que, con el título Sucedió en Belén, el Grupo de Belén de la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río escenifica, desde las vísperas de la Navidad de 2007, en las calles intrincadas del centro histórico de Alcalá del Río

Esta representación itinerante ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva en la que más de 300 vecinos y vecinas de la localidad participan dando vida a escenas bíblicas, oficios tradicionales y momentos que evocan el espíritu del primer Belén. La iniciativa combina arte, fe y patrimonio, convirtiéndose en una auténtica catequesis pública sobre el nacimiento del Señor.

Venta de entradas

Las entradas para poder disfrutar de esta escenificación en las calles de Alcalá del Río se pueden comprar por internet a través de la web de la organización y hasta el 5 de diciembre, o de forma presencial en la Casa Hermandad, en la Plaza de San Gregorio o en la Plaza Mariana Pineda los días de representación. Estas tienen un precio simbólico de 2 a 5 euros.

Las entradas para poder disfrutar de esta escenificación en las calles de Alcalá del Río se pueden comprar por internet a través de la web de la organización y hasta el 5 de diciembre, o de forma presencial en la Casa Hermandad, en la Plaza de San Gregorio o en la Plaza Mariana Pineda los días de representación. Estas tienen un precio simbólico de 2 a 5 euros. Este Belén viviente está organizado por la Hermandad de la Soledad en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá del Río y la Diputación de Sevilla.