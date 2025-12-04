Desfile de la Inmaculada del Tercio de Olivares: fecha, recorrido y horario de uno de los eventos más sorprendentes del año

El próximo domingo, 7 de diciembre, tendrá lugar el conocido Desfile de la Inmaculada del Tercio de Olivares, una cita que tiene lugar cada año y en la que se lleva a cabo una representación para rememorar la historia de una época clave en España como fueron los siglos XVI y XVI.

A lo largo de la tarde del domingo, el Tercio de Olivares desfilará por diferentes calles del centro de Sevilla con una marcha que este año estará dedica a "El Milagro de Empel". Como novedad en esta ocasión, irán acompañados de la escolanía salesiana María Auxiliadora y de la comitiva del desfile de la Purísima.

Horario y recorrido

Tanto la salida del desfile como la llegada tendrán lugar en la plaza Jesús de la Pasión, con un recorrido que se extenderá desde las 18:00 a las 21:00 horas. El itinerario previsto es el siguiente, con la posibilidad de que sufra variaciones debido a las propias características del evento:

18:00 horas: salida de la plaza Jesús de la Pasión

18:20 horas: Sierpes

18:40 horas: plaza San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo

19:00 horas: Arzobispado, plaza Virgen de los Reyes

19:55 horas: ofrenda floral a la Inmaculada

20:25 horas: plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina

20:40 horas: Placentines, Francos, Villegas

20:45 horas: plaza de El Salvador

21:00 horas: plaza Jesús de la Pasión

Qué es el Tercio de Olivares

Originalmente el Tercio de Olivares era una unidad militar que formaba parte de los tercios españoles (unidades militares de élite) creada en el siglo XVII bajo el patrocinio del Conde-Duque de Olivares, ministro de Felipe IV. Era un cuerpo de infantería dentro del sistema militar de la Monarquía Hispánica que actuó como parte del ejército real en diferentes campañas del siglo XVII.

En la actualidad el Tercio de Olivares no es una unidad militar real, sino una asociación formada por diferentes personas que hacen una recreación histórica de lo que antaño fueron los tercios españoles, concretamente el de Olivares. Por eso a día de hoy organizan desfiles en los que se visten con los diferentes uniformes militares propios del siglo XVII y en los que hacen representaciones teatrales para recrear, en definitiva, cómo se presentaban por aquel entonces. En los desfiles suelen ir acompañados de músicos y de otras figuras propias de la época con la intención de hacer una representación fidedigna de cómo era la sociedad hace cuatro siglos.