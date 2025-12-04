Desfile de la Inmaculada del Tercio de Olivares: fecha, recorrido y horario de uno de los eventos más sorprendentes del año
El desfile tendrá lugar el próximo domingo, 7 de diciembre, por diferentes calles del centro de Sevilla
Guía de Belenes en Sevilla para la Navidad de 2025: todos los nacimientos que podrás visitar en la ciudad
Pueblos Mágicos de España 2026 cerca de Sevilla: enclaves de cuento ideales para ir a pasar el día desde la capital hispalense
El próximo domingo, 7 de diciembre, tendrá lugar el conocido Desfile de la Inmaculada del Tercio de Olivares, una cita que tiene lugar cada año y en la que se lleva a cabo una representación para rememorar la historia de una época clave en España como fueron los siglos XVI y XVI.
A lo largo de la tarde del domingo, el Tercio de Olivares desfilará por diferentes calles del centro de Sevilla con una marcha que este año estará dedica a "El Milagro de Empel". Como novedad en esta ocasión, irán acompañados de la escolanía salesiana María Auxiliadora y de la comitiva del desfile de la Purísima.
Horario y recorrido
Tanto la salida del desfile como la llegada tendrán lugar en la plaza Jesús de la Pasión, con un recorrido que se extenderá desde las 18:00 a las 21:00 horas. El itinerario previsto es el siguiente, con la posibilidad de que sufra variaciones debido a las propias características del evento:
- 18:00 horas: salida de la plaza Jesús de la Pasión
- 18:20 horas: Sierpes
- 18:40 horas: plaza San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo
- 19:00 horas: Arzobispado, plaza Virgen de los Reyes
- 19:55 horas: ofrenda floral a la Inmaculada
- 20:25 horas: plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina
- 20:40 horas: Placentines, Francos, Villegas
- 20:45 horas: plaza de El Salvador
- 21:00 horas: plaza Jesús de la Pasión
Qué es el Tercio de Olivares
Originalmente el Tercio de Olivares era una unidad militar que formaba parte de los tercios españoles (unidades militares de élite) creada en el siglo XVII bajo el patrocinio del Conde-Duque de Olivares, ministro de Felipe IV. Era un cuerpo de infantería dentro del sistema militar de la Monarquía Hispánica que actuó como parte del ejército real en diferentes campañas del siglo XVII.
En la actualidad el Tercio de Olivares no es una unidad militar real, sino una asociación formada por diferentes personas que hacen una recreación histórica de lo que antaño fueron los tercios españoles, concretamente el de Olivares. Por eso a día de hoy organizan desfiles en los que se visten con los diferentes uniformes militares propios del siglo XVII y en los que hacen representaciones teatrales para recrear, en definitiva, cómo se presentaban por aquel entonces. En los desfiles suelen ir acompañados de músicos y de otras figuras propias de la época con la intención de hacer una representación fidedigna de cómo era la sociedad hace cuatro siglos.
También te puede interesar
Lo último
CONTENIDO OFRECIDO POR SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL
CONTENIDO OFRECIDO POR HOTEL ALFONSO XIII
Contenido Patrocinado
CONTENIDO OFRECIDO POR AMAZON