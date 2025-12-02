Pueblos Mágicos de España 2026 cerca de Sevilla: enclaves de cuento ideales para ir a pasar el día desde la capital hispalense

La organización Pueblos Mágicos de España daba a conocer hace apenas unos días cuál es la lista de los nuevos Pueblos Mágicos de España para el próximo año. Entre los premiados, que son un total de 22 localidades repartidas por todo el país, en esta ocasión no ha sido seleccionada ninguna de Sevilla. Sin embargo, sí lo han hecho algunos municipios cercanos que pertenecen a provincias como Málaga, Córdoba y Huelva que se encuentran lo suficientemente cerca de la capital hispalense para ir a pasar el día y disfrutar de la belleza de estos enclaves.

En Andalucía han sido siete los municipios que han logrado hacerse con este distintivo. De todos ellos hay tres que se encuentran a máximo dos horas desde Sevilla en coche. Son los siguientes:

Bujalance, en Córdoba

Ubicado en la campiña cordobesa, en el corazón de Andalucía, se encuentra este municipio de pequeño tamaño que tiene en su interior un rico patrimonio histórico y cultural. Tal y como mencionan desde Pueblos Mágicos, "la torre del castillo domina el horizonte y recuerda que Bujalance fue enclave estratégico en la historia de Al-Ándalus". Su casco antiguo, de calles estrechas y patios floreados, esconde iglesias monumentales y una gastronomía que tiene al aceite como emblema. Este fue declarado conjunto Histórico-Artístico en 1983. Bujalance se encuentra a dos horas en coche desde Sevilla.

La Palma del Condado, en Huelva

Ubicado a apenas 50 minutos desde la capital hispalense en coche, La Palma del Condado es "vino, cultura y mestizaje". Este municipio, referente en enoturismo y sostenibilidad, cuenta con patrimonio religioso y civil que refleja la prosperidad de siglos pasados, mientras sus bodegas centenarias y sus fiestas llenan el calendario de color y tradición. De origen romano, en su conjunto resulta una población de gran atractivo urbano y ejemplo del barroco onubense. Entre sus monumentos de interés destacan la Iglesia de San Juan Bautista, la Iglesia de Nuestra Señora del Valle, la Iglesia de los Carmelitas, la Calle Mayor y la Plaza de España.

Arriate, en Málaga

Con su contundente eslogan «Flechazo a Primera vista», este municipio ubicado a algo menos de dos horas de Sevilla en coche, cuenta con una mascota llamada Valentina, una simpática cigüeña que vive todo el año en una chimenea de un antiguo molino de la localidad. El término municipal de Arriate se ve rodeado al norte y oeste por el rí­o Guadalcobací­n, que a su paso crea parajes de gran belleza. En el centro del término, en un terreno llano cruzado por el arroyo de la Ventilla, se asienta el pueblo, de calles rectas y casas de mediana altura.

Uno de los acontecimientos históricos más destacado de su término municipal es la llamada Celada de Arriate, enfrentamiento entre tropas musulmanas y cristianas ocurrido en el año 1407. En 1630 los vecinos compran, por 352.739 maravedí­es, su independencia y se segregan del término de Ronda, constituyéndose en municipio independiente.

Pueblos Mágicos de España es una organización sin ánimo de lucro, que tiene como propósito el desarrollo turístico y territorial de sus poblaciones adheridas. Desde su iniciativa se pretenden poner en valor sus recursos locales, impulsando el desarrollo de su turismo local bajo la insignia «Pueblos Mágicos de España», que hace de diferenciador entre los más de 8100 municipios del país, elevando a las poblaciones con su sello de calidad por encima del resto, por su singularidad especial, por ser auténticos Pueblos Mágicos.

Con la incorporación de estos nuevos municipios, la red de Pueblos Mágicos de España alcanza un nuevo nivel de diversidad y riqueza cultural, estando presentes en lugares que tenían poca presencia, como La Gomera, Menorca, Tenerife, Murcia, Toledo, Cantabria. Con esta ampliación, la Red de Pueblos Mágicos de España alcanza una nueva dimensión que brinda la oportunidad de seguir construyendo una comunidad que celebra lo mejor de nuestra tierra, mientras se promueve un turismo sostenible y respetuoso.

En 2026, el proyecto se encamina a su décimo aniversario, con la vista puesta en sus pueblos, donde se celebrará el Especial de los Diez Años de los Pueblos Mágicos de España.