Mapa en directo: consulta dónde ha caído la Lotería de Navidad 2025 y cómo se han repartido los premios

La ilusión se reparte por toda España. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, celebrado este lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, vuelve a dejar millones de euros en premios y miles de historias de alegría a lo largo del país.

A través de este mapa interactivo en tiempo real, puedes seguir dónde ha caído cada premio, desde El Gordo hasta los quintos, y comprobar qué localidades han sido agraciadas. Los puntos se actualizan conforme avanza el sorteo: cada marcador señala el número premiado, el tipo de premio y la administración o población donde se ha vendido.

🟢 Haz zoom, busca tu provincia y descubre si la suerte ha pasado por tu zona.

El Gordo reparte 400.000 euros por décimo

El gran protagonista del día vuelve a ser El Gordo, el primer premio del sorteo, dotado con 400.000 euros por décimo (4 millones por serie).

Como es tradición, los niños del Colegio de San Ildefonso han sido los encargados de cantar el número afortunado ante un Teatro Real repleto de público y cámaras.

Este premio, el más codiciado del año, suele caer en varios puntos del país gracias a la distribución de las series, y deja escenas de emoción, brindis con cava y lágrimas de alegría en cada administración afortunada.

Segundo y tercer premio: más millones en juego

El segundo premio, dotado con 125.000 euros por décimo (1.250.000 euros por serie), ha recaído en el número 70048, muy repartido entre varias comunidades. Este galardón es el segundo en importancia y uno de los más celebrados por su alta dotación y por la frecuencia con la que se distribuye entre pequeñas administraciones.

Se ha cantado a las 9:21 y se ha vendido íntegramente en la administración de Loterías de la calle Barquillo en Madrid.

Los cuartos y quintos: la alegría más repartida

La lluvia de fortuna continuará con los dos cuartos premios, cada uno dotado con 20.000 euros por décimo (200.000 euros por serie), y que en esta edición a buen seguro que dejarán premios en múltiples localidades andaluzas.

Por su parte, los ocho quintos premios, de 6.000 euros por décimo (60.000 por serie), son los más numerosos de los grandes galardones y suelen ser los que más municipios alcanzan.

La pedrea, las aproximaciones y el reintegro: miles de premios menores

Más allá de los grandes premios, el sorteo deja cada año una cascada de pequeñas alegrías.

La pedrea, con 1.794 números agraciados con 100 euros por décimo, cubre todo el país y garantiza que miles de jugadores recuperen parte de lo jugado.

También se reparten las aproximaciones (para los números anterior y posterior al primero, segundo y tercer premio), las centenas y las terminaciones, además del clásico reintegro, que devuelve el dinero apostado a todos los números cuya última cifra coincide con la del Gordo.

Una tradición que mueve millones y emociones

El sorteo de Navidad no es solo un acontecimiento económico, sino un fenómeno social que une a millones de españoles.

Cada año, las ventas superan los 3.900 millones de euros, y el 70 % de esa cifra vuelve a los ciudadanos en forma de premios.

Detrás de cada punto marcado en el mapa hay una historia: la administración que llevaba años esperando, el grupo de amigos que compartió un décimo o el pequeño comercio que reparte fortuna a todo un barrio.

Este año, como siempre, la suerte se reparte, las sonrisas se multiplican y la ilusión vuelve a llenar España.