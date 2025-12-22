Morón de la Frontera, el pueblo más afortunado de Sevilla: "Llevamos muy buena racha"

Morón de la Frontera es el epicentro de la fortuna en la provincia de Sevilla y ha repartido gran parte de lo poco que ha tocado en el territorio sevillano en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025. Tres administraciones de este municipio situado en las estribaciones de la Sierra Sur han sido tocadas este lunes por la varita mágica. Y no es la primera vez que dan premios importantes.

El Búho de la Fortuna, en la avenida de la Asunción, ha repartido décimos del tercer premio (90693) y de un quinto (77715). "Los dos han sido de máquina, de terminal. Mínimo hemos vendido uno de cada, pero exactamente no lo sabemos. Tenemos que calcular ahora la cantidad", explica el responsable de la administración, Rafael Valladares.

"Llevamos varios años consecutivos dando premios en Navidad. Es un sorteo en el que nos volcamos bastante, lo trabajamos mucho y hemos obtenido resultados", señala el lotero, que cuenta que ha acudido gente al establecimiento con curiosidad para ver los premios que habían dado. "Por ahora no ha venido nadie de los agraciados", dice Valladares, que se muestra satisfecho con los premios repartidos en su pueblo. "Morón está sonando en Navidad con la Lotería, verdad que sí".

Víctor Andújar es el responsable de la administración de lotería El Gallo, situada en el centro del pueblo, muy cerca del Ayuntamiento y al lado de la iglesia de San Ignacio de Loyola. Ha repartido una serie entera de un quinto premio, el 25412. Son 60.000 euros, 6.000 al décimo. "Mi mañana ha sido bastante movida, porque soy el propietario de esta administración pero mis hermanos y mi padre trabajan en otra, la Giralda, que ha dado otro quinto premio. Veníamos de celebrarlo allí y ha salido el quinto que hemos dado aquí".

"Lo que habíamos recibido se ha vendido todo. Hace un rato hemos sacado el champán, hemos brindado y había dos personas que estaban más contentas que las demás", cuenta el lotero, sabedor de que había agraciados entre los que celebraban. "¿Ese es el premio que has dado?", pregunta un ciudadano al ver a Víctor con el cartel del premio. "Este, sí, ¿lo llevas o no lo llevas?", inquiere el lotero. "No lo sé, tengo que mirarlo...", responde el hombre con una sonrisa delatadora. Por si fuera poco, la botella de champán que lleva bajo el brazo canta demasiado.

Andújar lleva sólo seis meses al frente de este negocio. "Llevamos muy buena racha, en agosto dimos 60.000 euros de una bonoloto, hemos dado premios de 1.500 y 1.600, pero la recompensa al trabajo es hoy. Primer sorteo de Navidad y primer premio. Además, es un premio muy repartido entre clientes de aquí del pueblo".

Andrés y Juan Jesús son los hermanos de Víctor. Ellos regentan la Giralda de Oro, en la calle Giralda, más a las afueras. Han vendido algo de un quinto (de nuevo el 77715, al igual que en el Búho), pero no saben todavía cuánto porque son "décimos de máquina". "Hasta mañana no podremos confirmar cuánto hemos vendido y si hay alguna persona con más de un décimo. Hemos mirado y por la aplicación de TuLotero y por nuestra web no ha sido. Por aquí pasa mucha gente no sólo de Morón, sino de los pueblos de alrededor. O quizás se ha enviado, porque este año hemos enviado un montón de lotería fuera", detalla Miguel.

"Nos han llamado gente de Madrid para que le enviásemos décimos de un número de la máquina. Podrían haberlo comprado en cualquier lado, pero ellos querían lotería de aquí", apunta el lotero. "Llevamos seis años y los seis dando premios. Nada más abrir repartimos un primer premio, hemos dado un millón de euros, un segundo en la lotería del jueves, en Navidad del año pasado, en el Niño del año anterior. En 2024 dimos primero y tercero del premio y tercero, cuarto y quinto de Navidad. Este año un quinto, ha sido menos pero bueno, hay que seguir dando premios". Ya lo saben para la próxima, la familia Andújar es garantía de premio.